'Cilj neonacistične provokacije je bil preprečiti program, sprožiti konflikt in nasilne reakcije'

Kot pojasnjujejo v protestniškem gibanju, se odločili, da bodo ob dnevu državnosti, v petek 25. junija, organizirali protestno proslavo in protest ob 19. uri na Prešernovem trgu: "Čas in lokacija dogodka sta bila skladno z vsebino, ki se je posvečala našim željam in zahtevam za prihodnost države, izbrana tako, da je naš dogodek potekal ločeno od državne proslave in je ni oviral. Pod Prešernovim spomenikom smo postavili manjši oder z mikrofoni, zvočniki in ostalo tehnično opremo."

Po besedah protestniškega gibanja se je tik pred začetkom programa skupina moških z neonacističnimi tetovažami prerinila na oder, ki so ga člani gibanja pripravili za izvedbo programa, in začela ovirat priprave. Kljub mirnim pozivom naj se odmaknejo in ne ovirajo programa, je skupina začela odrivati protestnike, ki so poskušali nadaljevat s pripravami. Preprečili so jim dostop do njihove opreme in več ljudi z vso silo odrinili. "Nekateri starejši so zato tudi padli po tleh. Med zasedbo odra so med drugim poškodovali stojalo za note ene izmed izvajalk programa, grozili ter žalili bližnje udeležence protesta," so opisali v izjavi za javnost.

Zaradi omenjenih dejanj so v protestniškem gibanju prepričani, da je bil cilj provokacije preprečevanje njihovega programa, sprožitev konflikta na dogodku in nasilne reakcije. "Zato smo policijo pozvali naj neonacistično skupino umakne in na ta način prepreči nadaljnjo eskalacijo, še hujše fizično nasilje ter hkrati omogoči nadaljevanje našega protesta. Skladno z svojimi osnovnimi nalogami varovanja shoda in zagotavljanja varnosti udeležencev je to tudi storila," so izpostavili v izjavi za javnost.