'Cilj vsakega pogajanja je, da situacijo pripeljemo do rešitve po mirni poti'

Policisti in kriminalisti, ki so prvi na kraju dogodka, poskušajo ugotoviti vse okoliščine in ko imajo zbrane vse informacije, zaprosijo za aktiviranje drugih policijskih enot – v tem primeru so bili to policijski pogajalci in specialna enota.

"Sam pristop k osebi pa se razlikuje od situacije do situacije. Policijski pogajalci imajo svojo taktiko in na podlagi vseh informacij poskušajo izbrati ustrezno. Včerajšnja komunikacija je bila izredno slaba, skoraj nemogoča, ampak ker čas pri takšnih pogajanjih ne pomeni nič, smo vztrajali, saj je cilj vsakega pogajanja, da se situacija pripelje do rešitve po mirni poti, brez nepotrebnih žrtev in poškodovanih," je pojasnil.