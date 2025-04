Ciljanje pirhov: ko jajce dvignejo, mora kovanec ostati v njem

Velikonočno nedeljo so si že od nekdaj po Sloveniji ljudje popestrili tudi z različnimi igrami, kjer so v ospredju pisanke oziroma pirhi. Igre so se razlikovale od kraja do kraja, ena najpogostejših pa je bila ciljanje pirhov.

Na veliko noč so se ljudje zbrali okrog cerkva, gostiln in na trgih. Otroci so prinesli lepo okrašene pirhe, ki so jih nastavili ob zid ali drevo, starejši fantje in možje pa so jih ciljali. Tradicijo je marsikje šla v pozabo, a se je ponekod ohranila – denimo v Mirnu. Tam je namreč potekalo 45. tradicionalno tekmovanje v ciljanju pirhov.