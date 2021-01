'Cilji v novem letu so pozitivna stvar, a najti moramo vire moči in motivacijo znotraj sebe'

Prejšnje leto je marsikaj postavilo na glavo. Tudi zaobljub je manj, ostajajo bolj ali manj podobne želje. Večina si po napornem letu, zaznamovanem s koronavirusom, želi predvsem zdravja. Psihoterapevtka Brigita Chuuya pravi, da ob prehodu starega leta v novo vlada nekakšna pozitivna sila, ki vleče naprej, zato si ljudje ravno zdaj lažje zadamo nove cilje. "Ni pa to dovolj. Zelo pomembno je, da najdemo vire moči in motivacijo znotraj sebe. Sami cilji po sebi so pozitivna stvar, ker so navdani z upanjem in nam zelo usmerjajo pogled naprej k veselim in pozitivnim stvarem," razlaga.

45 odstotkov ljudi si postavi novoletne zaobljube, 63 odstotkov se jih žal drži le mesec ali dva. Le nekaj manj kot 10 odstotkov pa svoje obljube dejansko uresniči. Zato psihoterapevtka opozarja, da sam prehod v novo leto žal ne bo dovolj, začrtati si moramo pot do cilja in korake, ki peljejo po njej."Tretji poudarek pa je ta, da si ljudje pogosto zastavljajo cilje, ob katerih jih je strah, ker so bili že velikokrat ob tem neuspešni,"opozarja Chuuya.

Ljudje pogosto že ob prvem neuspehu obupamo, zato bodite iskreni do sebe in zvesti sami sebi, zadajte si torej cilje, ki so vaši in so realni, svetuje: "Če si zadamo cilj, da bi v juniju 2021 želeli preteči maraton in nismo še nikoli tekli, je to mogoče cilj, ki je neuresničljiv oziroma ima nerealne korake. Se pravi, ta pregovor: počasi se daleč pride, je zelo na mestu," še svetuje ob začetku leta.

Zato so pri zaobljubah uspešnejši tisti, ki si za novo leto zadajo le dodatno motivacijo za nekaj, kar že počnejo in se ne obtožujejo, če jim spodleti, pač pa se zavedajo, da je vsak dan lahko nov začetek.