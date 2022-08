CINESTAR TV PREMIERE 1: POLETNE FILMSKE USPEŠNICE, ZA KATERE KOMAJ ČAKAMO, DA SI JIH OGLEDAMO!

Medtem ko večina dneve preživlja v opojnem pričakovanju, da se odpravijo na počitnice, so programi CineStar TV s svojo najavo filmskih televizijskih premier zagotovili, da bo poletje še boj vznemirljivo! Ne glede na to, ali ste med tistimi srečneži, ki na morju že uživajo, ali pa se na to šele pripravljate, vam televizija najboljših filmov prinaša najnovejše filmske uspešnice naravnost v vašo dnevno sobo.

Avgusta bo na CineStar TV Premiere kanalih obilo filmskih uspešnic, ki so si jih gledalci doslej lahko ogledali zgolj v kinodvoranah, in v bogati ponudbi bodo uživale prav vse generacije: risani filmi, akcijske srhljivke, grozljivke in nadaljevanke - vse to bo na sporedu že v avgustu. Sezono uspešnic bo odprla Groza iz globin (The Requin) z Alicio Silverstone, v kateri mlad zakonski par med romantičnim potovanjem naleti na nevidno nevarnost - jato belih morskih psov. Medtem ko lahko njen ranjeni soprog zgolj nemočno opazuje, se mora Jaelyn sama boriti s temi smrtonosnimi grabežljivci. Grozljivka bo na sporedu že 6. avgusta ob 20.00.

Sijajnega Benedicta Cumberbatcha v vlogi britanskega umetnika Louisa Waina, znanega po nadrealističnih slikah mačk, ki jih je obsedeno slikal več kot trideset let, ne zamudite v biografski drami Električno življenje Louisa Waina (Electrical Life of Louis Wain) 13. avgusta ob 20.00. Sinhronizirana družinska pustolovščina Čarobni prehod (Magic Arch 3D), ki spremlja mladega delfina in njegovega najboljšega prijatelja pri reševanju Ribjega mesta pred zlobnimi jeguljami, bo razveselil tiste najmlajše, pa tudi pripadnike starejših generacij, 20. avgusta ob 18.30.

Francoska drama Visoka moda (Haute Couture) o mladenki Jade, ki dobi priložnost, da v svetu visoke mode pod mentorstvom izkušene Esther v ateljeju modne hiše Dior izpolni svoj potencial, si gledalci lahko ogledajo 27. avgusta ob 20.00. Konec avgusta pa bo za popoln uvod v september poskrbela zadnja, četrta sezona kontroverzne nadaljevanke Pridigar (Preacher), ki je na spletišču IMDB ocenjena z visoko številko, 7.9.

Mračna komična nadaljevanka spremlja pridigarja Jesseja Custerja iz zahodnega Teksasa, ki je na svoji poti do raja zgubil vero, pa zaradi skrivnostnega bitja, ki ga obseda, razvije nenavadne sposobnosti. Ne zamudite pridigarjevega popotovanja od 29. septembra ob 21.50, na katerem se bo soočil z maščevalci, demoni in angeli.

Za podroben razpored predvajanja filmov in nadaljevank na programih CineStar TV obiščite profila CineStar TV na Facebooku in Instagramu, naš kanal na YouTubeu in spletno stran.



