Čips iz zmletih bučnih semen, po katerem povprašuje 'ves svet'

Ni vse zlato, kar se sveti, in lahko je zeleno, bi lahko rekli za zgodbo, ki prihaja s Štajerske in v kateri nastopajo kmet, pek in inovator. In to kar v eni osebi. Boštjan Kmetec je že od nekdaj vedel, da bo kmet, a ko je med živino udarila neozdravljiva bolezen, je ugotovil, da mora svojo strategijo obrniti na glavo. Iz hleva je naredil pekarno in začel peči prigrizek, ki se ga ni spomnil še nihče – čips iz zmletih bučnih semen. Zdaj povpraševanja po zdravem prigrizku dežujejo z vseh koncev sveta.