Čiščenje Drave: Smeti manj kot nekoč, a najdeni predmeti še vedno presenečajo

Ob svetovnem dnevu voda so se po vsej Sloveniji vrstile spomladanske čistilne akcije. V Mariboru so potapljači že 33. leto zapored čistili strugo reke Drave. Zadnjih 11 let to hkrati počno v Mariboru, Ptuju in Varaždinu. Pred leti je bil v Mariboru en zabojnik premalo, danes je odpadkov precej manj, a se v reki še vedno najde kakšno kolo, prometni znak, celo straniščna školjka.