Čiščenje medzobnih prostorov je ključ do lepšega nasmeha

Kaj vse potrebujete za lep nasmeh? Začne se z ustrezno in redno ustno higieno. To pa pomeni ne le ščetkanje zob, temveč tudi skrb za medzobne prostore, kjer se pogosto nabirajo umazanija, karies in zobni kamen. Da se vnetim dlesnim in težavam z zobmi lahko izognemo s popolno ustno higieno, bo tudi letos v okviru 16. vseslovenske akcije Zdrave dlesni skrbelo kar 850 strokovnjakov.