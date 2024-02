"Čista desetica in metoda res deluje!"

OGLAS

Velikokrat slišimo, da so nekatere metode učenja tujega jezika boljše, profesionalnejše in učinkovitejše kot druge. Lastna hvala je lahko neljubo opravilo, zato smo pri Berlitzu o zadovoljstvu z načinom podajanja znanja tujega jezika in pristopom povprašali kar tiste, ki so del naše zgodbe.

Tokrat smo govorili z generalno direktorico Bled Rose Hotela, ki nam je zaupala, kaj pomeni zanjo znanje tujega jezika in kakšna je njena izkušnja z našo jezikovno šolo. Natalija je nad pristopom navdušena, svoje znanje pa že s pridom izkorišča med opravljanjem svojega vsakodnevnega dela. Zakaj ste se odločili za individualno učenje tujega jezika? Ste imeli kakšne posebne potrebe po znanju tujega jezika? "Moje delovno okolje je večinoma povezano s tujimi gosti, od tistih, ki so prišli le na počitnice, do visokih poslovnih gostov. Veliko se udeležujemo tudi mednarodnih konferenc in sejmov po svetu, tako da si dobesedno primoran vlagati svoje znanje, tudi v poznavanje tujih jezikov." Kako poteka vaš tečaj pri Berlitzu? "Sprva sem tečaje obiskovala osebno na sedežu podjetja Berlitz, zaradi intenzivnih delovnih obveznosti pa sem kmalu nadaljevala prek Zooma in se nekako navadila na udobje moderne tehnike. Prav ta ti omogoča, da se lahko povežeš kadarkoli in kjerkoli, in tako res močno prihraniš pri času, poteh ..."

Kako pomembno je po vašem mnenju znanje tujega jezika v poslovnem svetu? "Tako zelo pomembno, da če bi otroke še enkrat vpisovala v vrtec, bi vsekakor izbrala večjezični mednarodni vrtec. Otroci tako že zelo zgodaj usvojijo znanje več jezikov hkrati na najbolj naraven, spontan in zabaven način, skozi igro. In to je res izjemna dota, ki jo lahko nameniš svojemu otroku. Je res, da je to velik finančni zalogaj, vendar neprimerljiv s poznejšimi vlaganji v vse mogoče jezikovne tečaje." Kako dolgo se že izobražujete in kakšen napredek ste opazili pri svojem znanju tujega jezika? "Počasi bo minilo pol leta, imam individualne ure, sploh v začetku je tečaj potekal intenzivno. Napredek je kar opazen, zato želim tovrstne treninge nadaljevati tudi v prihodnje."

Kaj vam je najbolj všeč pri vašem tečaju pri Berlitzu? "Predvsem izjemno prijazno osebje, od glavne direktorice Beatrice do mojih učiteljic Amande in Natashe, ki poskrbita za vsakodnevno dozo smeha. Veliko mi pomeni, da sta učiteljici t. i. ,native speakerki, da vsebino zmeraj prilagodita mojemu dejanskemu poslovnemu okolju, v katerem delujem. Tako si lahko snov veliko bolje zapomnim in sodelujem s še večjim veseljem. Izpostavila bi tudi portal za učence oziroma spletno aplikacijo. Preprosto vzljubiš jo in vsakič znova se veseliš novih poglavij. Meni so najbolj ljuba vsa, ki imajo naslov business, meetings, figures, plans ... in jim ni ne konca ne kraja." Kako ste zadovoljni z Berlitzevo metodo in učitelji (torej s poukom samo z rojenimi govorci angleščine in s poudarkom na konverzaciji)? "Čista desetica in metoda res deluje!"

