Poziv poslancem: čista pitna voda za vse, tudi za krajane Anhovega

Po uspešni referendumski kampanji za zaščito čiste pitne vode v Sloveniji so tokrat pred medije znova stopili člani civilnih iniciativ in nevladnih organizacij in opozorili, da 1100 krajanov Anhovega še vedno pije onesnaženo vodo. Kot pravi Nika Kovač z Inštituta 8. marec, je to nedopustno, zato napovedujejo nove korake v boju za dostop do čiste pitne vode. In sicer so sprožili peticijo, s katero želijo "končati zločin nad prebivalci" . S peticijo zbirajo podpise pod poziv poslankam in poslancem, da prihodnji teden, ko bodo sprejemali državni proračun za prihodnji dve leti, sprejmejo amandma, ki ga bodo predstavniki iniciativ in društev vložili. Z amandmajem zahtevajo, da se iz proračuna zgotovijo sredstva za izgradnjo novega vodovoda, ki bo krajanom z onesnaženjem močno prizadetega Anhovega zagotovil varen dostop do pitne vode.

Manuela Korečič (Civilna iniciativa Danes) opozarja, da je vodooskrba talec konflikta interesov, saj primarni cilj podjetja ni zagotavljanje kakovostne pitne vode, temveč čim večji dobiček. To po njenih besedah potrjuje tudi nedavni primer, ko je podjetje Salonit Anhovo popravilo edino še delujočo in ključno črpalko za vodooskrbo šele po hudem onesnaženju ter dodatnemu velikemu javnemu, medijskemu pritisku ter uradnemu dopisu NIJZ. Prebivalci so bili tako brez ustrezno urejene vodooskrbe več kot leto in pol, pa čeprav je popravilo črpalke stalo le dobrih 10.000 evrov.

"Po vseh teh letih smo končno našli način, kako priti do pitne vode v Anhovem. Za to je potreben nov neodvisen vir pitne vode, ki bi se zagotovil s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Stroški izgradnje vodovoda so ocenjeni na 1.200.000 evrov in so izvedljivi v obdobju dveh let. Kako do njega? Država ima na voljo proračunska sredstva, ki jih lahko nameni tudi zato. In to je naša zahteva," svoj poziv zaključuje Stegl.

Pričevanje prebivalca Anhovega: Lahko sem srečen, da sem sploh še živ

Da so razmere tam res zaskrbljujoče, opozarja tudi Bogomir Bavdač (društvo Eko Anhovo in dolina Soče). Živi ob tovarni že vse življenje in kot pravi, je lahko srečen, da je sploh še živ. Zaradi posledic onesnaženja, ki mu je bil izpostavljen kot krajan in delavec v Salonitu, je hudo zbolel, opozarja in dodaja, da je pred nekaj meseci zbolelo tudi sedem drugih krajanov, štirje od njih so žal že pokojni. "Malokdo se zave, kakšno je tam življenje. Vemo, da vodo za pitje črpajo iz onesnažene Soče. Dostikrat jo moramo prekuhavati," pravi in dodaja, da so mnogi izpostavljeni onesnaženju med delom v Salonitu, a najhuje je, da zbolevajo tudi tisti, ki živijo v Anhovem, pa sploh še niso stopili v cementarno. Zaradi izpostavljenosti azbestu je zbolel in priznali so mu poklicno bolezen – plevralne plake, zaradi katere je dobil simbolično odškodnino 12.000 evrov. A ne skrbi ga zgolj zase, pač pa predvsem za otroke, ki so dnevno izpostavljeni onesnaženju.