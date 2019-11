Čistilka v Centru za tujce je imela več kot 20 verižnih pogodb, zdaj je ostala brez dela

Izkoriščanje in kršenje delovnopravno zakonodaje v javni upravi in javnih ustanovah nista nikakršna izjema. Še posebej problematično je področje čiščenja, ki ga pogosto izvajajo zunanji izvajalci, ki sistematično kršijo delovno zakonodajo. Nov primer omenjenih kršitev se je zgodil v nastanitvenem Centru za tujce Postojna, kjer so snažilki, ki je vse od začetka leta 2016 opravljala delo čiščenja notranjih prostorov prek zunanjega izvajalca, več let najverjetneje kršili delavske pravice.

Čeprav je gospa delo čiščenja za polni delovni čas opravljala zgolj v Centru za tujce, je pogodbe o zaposlitvi podpisovala z različnimi čistilnimi servisi, ki so delovali kot posredniki med njo in Centrom za tujce. Kot smo se lahko prepričali na lastne oči, je šlo za desetine verižnih pogodb, ki so bile v večini primerov sklenjene za mesec dni, redko za tri mesece. Delodajalec naj bi delavkam dajal v roko tudi kuverte, katerih vsebina ni znana. Kuverte so delavke dobivale tudi v prostorih Centra za tujce.

In kako so se na omenjene kršitve delavskih pravic v primeru snažilke, ki je več let srbela za čistočo prostorov Centra za tujce, odzvali na pristojnem ministrstvu za notranje zadeve? Delavski svetovalnici so odgovorili le, da so bile "pogodbe sklenjene s pravnimi osebami in ne s fizično osebo, zato ministrstvo ob tem ni seznanjeno s finančnim položajem in delovnopravnim statusom zaposlenih pri zunanjih izvajalcih." Ob tem priznavajo, da se tako imenovanega "outsourcinga" čistilnih storitev poslužujejo tudi na Generalni policijski upravi, v Upravi uniformirane policije, na portalu javnih naročil smo odkrili naročila za policijsko šolo v Tacnu, Oddelek za šolanje psov Gmajnice in Specialne enote v Sadinji vasi, Center za oskrbo Gotenica, Center za pridržanje OKC PU Ljubljana in še v številnih drugih objektih.

Kar zadeva samih kršitev, pa na notranjem ministrstvu s prstom kažejo na zunanjega delodajalca. "Delodajalec navedene čistilke je zavezanec, ki je prednostno odgovoren za kršitve delovnopravne zakonodaje," se glasi njihov odgovor. Delavska svetovalnica je pristojne med drugim opozorila, da varčevalni ukrepi (ZUJF) že nekaj časa ne veljajo več, zato tudi ni potrebe, da policija varčuje na plečih najslabše plačanih zaposlenih v javnem sektorju. Na to pa so prejeli odgovor pristojnega ministrstva, da so "ravno sedaj v postopku obravnave in sprejemanja predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna ... ki zaradi upoštevanja načel fiskalnega pravila ... ohranjajo določene ukrepe za omejitev izdatkov proračuna države."Za dodatna pojasnila in nadaljnje korake policije glede prihodnosti odpuščene čistilke, dolgoletne delavke na Centru za tujce, smo se obrnili tudi MNZ.