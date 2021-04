Čistilna akcija ob Dravi: 'Hodili smo po plastenkah in pločevinkah'

Kot so povedali, so čisto zares hodili po plastenkah in pločevinkah. "Čistilna akcija se je sprevrgla v delovno, napolnili smo vsaj 30 vreč, očistili pa vsega 100 metrov obale. Ker nam je zmanjkalo vreč in tudi prostora na odlagališču, smo se vrnili do veslaškega kluba, kjer smo družno pretovorili odpadke v kombi in jih odpeljali na zbirno mesto pred KS Bresternica."Akcija je bila tako po njihovih besedah uspešno zaključena.

Ob koncu so pozvali k sprejetju zakonodaje o obveznem prevzemu embalaže v trgovinah, saj "sedanje stanje postaja nevzdržno". "Med vsemi državami EU smo na vrhu po številu trgovskih površin na prebivalca. S tem je 'proizvodnja' odpadne embalaže zagotovljena," so še zapisali.