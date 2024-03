Čistilna akcija v Zgornji Savinjski dolini, rokave zavihalo 1300 prostovoljcev

Društvo za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline, ki je s podporo županov sedmih občin - Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava - organiziralo čistilno akcijo, je v sporočilu za javnost zapisalo, da so se prostovoljci danes lotili odstranjevanja manjših odpadkov, največ preglavic pa je povzročala plastika, še posebej folija, ki je z razpadanjem pristala na različnih koncih.

Kjer nabrežine še niso bile mehansko očiščene ogromnih količin vejevja in velikih predmetov, je sicer čiščenje z rokami praktično nesmiselno, so poudarili organizatorji, ki so sporočili tudi, da je čistilna akcija razkrila tudi marsikatero staro črno odlagališče odpadkov, ki v preteklosti ni bilo sanirano.

V Zgornji Savinjski dolini se zavedajo, da z današnjo akcijo še zdaleč niso uspeli počistiti vseh odpadkov, se je pa rodila ideja o ponovitvah akcije in povezanem delovanju na območju celotnega porečja Savinje.

Visoke vode avgusta lani so sicer odnašale vse mogoče, od tovornjakov in izruvanih dreves, do osebnih predmetov, industrijskih orodij ipd. V času od poplav je bila v okviru sanacije vodotokov odstranjena večina velikih kosov, a nekaj jih je še ostalo, zato so se s koncesionarjem urejanja vodotokov na tem območju, družbo Nivo eko, akcije odstranjevanja teh odpadkov zvrstile že v preteklih dneh.