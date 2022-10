Citroën C5 Aircross: prenovljen, edinstven in drzen

Morda razmišljate o nakupu novega avtomobila, v poplavi ponudb na avtomobilskem trgu pa težko sprejmete končno odločitev? Okusi so kajpak različni, pričakovanja prav tako... Prenovljen Citroën C5 Aircross je SUV z edinstvenim karakterjem in je vsekakor merilo udobja, prostornosti in modularnosti. Ta izraža še več odločnosti in edinstvenosti, ki z izrazitim in drznim dizajnom, velikimi kolesi ter s privzdignjenim podvozjem zadovolji potrebe vsakogar, ki išče športno terensko vozilo.

Edinstven dizajn C5 Aircross-a izstopa zaradi svoje dinamične drže, hkrati pa na njem ni čutiti kančka agresivnosti. V avtomobilski segment SUV vnaša veter svežine ter s širokim in impresivnim prednjim delom, visokim pokrovom motornega prostora in tekočimi linijami, ki jih krasijo prepoznavni grafični elementi, kot so zaščite Airbump, zagotavlja, da vas na cesti ne bo mogoče spregledati.

icon-expand Citroën C5 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika

Filip Koren, direktor podjetja C Automobil Import, ki je uvoznik in distributer vozil znamke Citroën v Sloveniji, poudarja, da v avtomobilski segment SUV vnaša C5 Aircross veter svežine, ki ponuja najnovejšo generacijo tehnologij za vožnjo in tako omogoča, da je potovanje še bolj sproščeno in varno. Še posebej je zanimiv za tiste, ki se ne morejo ločiti od svojega enoprostorca. Ob tem pa še vedno v ospredje postavlja udobje, kar velja za najglobljo tradicijo znamke Citroën. V skrbi za čisto okolje pa priključni hibrid ponuja užitke v vožnji brez najmanjšega grama emisij CO2, brez skrbi pa se lahko peljemo tudi na daljša potovanja, kajti nadzor bo v tem primeru prevzel zmogljiv bencinski motor. OBČUTEK MIRNOSTI, UDOBJA IN BREZSKRBNE VOŽNJE Če ste med tistimi, ki iščete udobno vožnjo, je novi C5 Aircross predstavnik udobja, ki je pomemben člen znamke Citroën. Ohranil je vse elemente, po katerih izstopa od drugih in ki prispevajo k vsesplošnemu dobremu počutju in enostavni rabi.

icon-expand Citroën C5 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika

Vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki je ekskluzivnost znamke Citroën, izboljša kakovost blaženja nepravilnosti na cestišču in vam zagotavljajo vožnjo v absolutnem udobju z učinkom čisto prave leteče preproge. C5 Aircross je opremljen tudi s sedeži Citroën Advanced Comfort nove generacije, s katerima sta opremljena že C4 in C5 X. Poleg tega, da so udobni na pogled, sedeže odlikuje edinstveno udobje sedenja in dolgotrajno udobje pri vožnji, saj se zaradi visokokakovostne pene na dolgi rok le-ti ne pogrezajo. Prednja sedeža pa sta za dodatno razvajanje lahko opremljena še s funkcijo ogrevanja in masaže, ki vam zagotavlja še višjo raven udobja.

Novi C5 Aircross pa vam nudi tudi tri ločene zadnje sedeže, ki so pomični, nagibni in zložljivi. To omogoča, da lahko brez težav namestite zadaj tri otroške sedeže ali pa zelo udobno in z dovolj prostora vozite tri odrasle osebe.

icon-expand Citroën C5 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika

ELEGANTNE IN DINAMIČNE MOŽNOSTI ZA INDIVIDUALIZACIJO PODOBE Notrajnost prenovljenega C5 Aircross SUV je izjemno prostorna. V njem se prepletajo razkošne in tekoče površine, ki niti najmanj ne zanemarjajo funkcionalnosti. Opremljen je z velikim zaslonom na dotik, ki pričara še bolj moderen potniški prostor. Poleg tega je opremljen še z digitalno instrumentno ploščo, ki vozniku prikaže pred očmi vse bistvene informacije za vožnjo. To omogoča dodatno varnost, saj vozniku, v nobenem trenutku, ni potrebno odmakniti pogleda z vozišča. Zavoljo visokega položaja za vožnjo, odlične kakovosti materialov, ergonomije in praktičnih uporabniških vmesnikov je postal pravi moderen in eleganten SUV. Da bi čim bolje zadovoljil vaša pričakovanja, novi C5 Aircross ponuja vrsto možnosti za individualizacijo podobe, s katerimi boste našli idealno kombinacijo, ki jo iščete. Izberite svojo najljubšo kombinacijo s pomočjo Citroën konfiguratorja .

icon-expand Citroën C5 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika

C5 AIRCROSS NA VOLJO TUDI KOT PRIKLJUČNI HIBRID ZA UŽITKE V VOŽNJI BREZ EMSIJ IN HRUPA Novi C5 Aircross Hybird , priključni hibrid, združuje vse prednosti 100-odstotnega električnega pogona za vsakodnevna potovanja z dosegom do 55 kilometrov. Brez skrbi pa se lahko peljete tudi na daljša potovanja, saj bo v tem primeru prevzel nadzor bencinski motor. V električnem načinu deluje povsem neslišno, brez vibracij in ne odvaja nobenih emisij CO2, z njim zlahka vozite po urbanih predelih, ki so zaprti za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem.

icon-expand Citroën C5 Aircross FOTO: Arhiv ponudnika