CITROËN C5 X - Za vse, ki si želite udobja in brezskrbne vožnje

Na slovenskih cestah Citroën-a C5 X ni mogoče spregledati saj spaja eleganco limuzine, dinamičnost karavana in privzdignjeni položaj terenca.

Torej za vse, ki si želite udobja in brezskrbne vožnje je to prava izbira. Za tiste, ki pa si želite moderne električne mobilnosti pa C5 X ponuja poleg bencinskega tudi priključni hibridni motor, ki razvije kar 225 konjskih moči.

Citroën C5 X vnaša svež veter v segment velikih limuzin za dolga potovanja. Karoserijska različica novega žanra, ki je na voljo z bencinskim ali priključno hibridnim motorjem, odraža modernost, statusni simbol in inovacije, torej vse tisto, kar pričakujete od tega avtomobilskega segmenta in seveda tudi modelov SUV. C5 X tako v svojem pretežno tradicionalnem segmentu na prvi pogled vzbuja začudenje in navdušenje. Dolg pokrov motornega prostora, tekoče in aerodinamične linije, visoke bočne linije in neprekinjena linija nad zadnjimi kolesi poskrbijo za prepoznavnost in dinamičnost vozila. Nudi tudi boljši nadzor nad cesto saj z 19-palčnimi platišči iz lahke litine omogoča dvignjen položaj vozila, kar zagotavlja večjo vidljivost, varnost in še več udobja. Poleg tega pa C5 X spominja tudi na različna vozila, ki so zaznamovala zgodovino vozil visokega razreda znamke Citroën.

Prav tako C5 X omogoča vožnjo z ultimativno stopnjo udobja, ki ga zagotavlja program Citroën Advanced Comfort skupaj s sedeži in aktivnim vzmetenjem Citroën Advanced Comfort. Udobje tako še naprej ostaja globoko zapisano v znamki Citroën in C5 X še naprej zagotavlja vrhunsko udobje in v vožnji daje občutek kot, da ste na leteči preprogi. Ali ste opazili visokotehnološki svetlobni podpis, ki vključuje LED dnevne luči in LED žaromete na C5 X?

Tehnološko napredna osvetlitev, ki jo prepoznamo v množici drugih takoj vemo, da pripada znamki Citroën, saj gre za značilen svetlobni podpis v obliki črke V spredaj in zadaj, kot je bilo prvič predstavljeno že na novem Citroën-u C4. S Citroënom C5 X so stopili še korak dlje in to je prav zares občutiti v notranjosti vozila, kjer so na voljo vrhunske tehnologije, ki poenostavijo uporabo vozila, kot na primer Head Up Display, ki nudi vse pomembne informacije o vožnji na vetrobranskem steklu v voznikovem vidnem polju in cela vrsta sistemov za pomoč pri vožnji. Slednji razbremenijo vožnjo, kot na primer Highway Driver Assist, ki omogoča, da nadzor delno prevzame vozilo ali pa novi uporabniški vmesnik za komuniciranje in velik 12-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti, s katerim bo vožnja še bolj zabavna.

C5 X omogoča vrsto možnosti, da vozilo ustvarite po vaših željah. Ima, kar šest možnosti barv karoserije in pet različnih kombinacij notranjosti. Preizkusite konfigurator C5 X in ustvarite vaše sanjsko vozilo. Notranjost je v osnovi že zasnovana tako, da se vsi v vozilu počutijo kot v svoji dnevni sobi. Prefinjene površine in pozornost do detajlov ustvarjajo občutek dobrega počutja in bodo navdušile še tako zahtevnega kupca. Za še več prostornosti poskrbi veliko svetlobe, ki v notranjost prodira skozi steklene površine in veliko pomično panoramsko streho, skozi katero lahko svetlobo spustimo v notranjost, kadarkoli želimo.

Citroën C5 X ima zavidljivo prostornino prtljažnika, ki je zasnovana po zgledu karavanov. Široka in funkcionalna odprtina vrat, nizek prag in ravne stene. Prav tako ponuja raven pod po preklopu zadnje sedežne klopi, s čimer se uporabna prostornina s 545 litrov poveča na 1640 litrov. Za vse, ki potrebujete praktično in vsestransko vozilo. Vas zanima več? Pridobite ponudbo za Citroën-a C5 X .

Za pravo tehnološko napredno in moderno električno mobilnost pa je na voljo tudi priključni hibrid C5 X . Hibridni pogon, ki razvije 225 konjskih moči, nudi užitke v neslišni in okolju prijaznejši vožnji brez emisij CO2. V popolnoma električnem načinu ponuja doseg do 55 km. Doseg načina za električni pogon je prilagojen večini vsakodnevnih krajših poti do hitrosti 135 km/h. Tako se boste lahko vozili teden dni brez uporabe bencinskega motorja. Vozilo pa po potrebi napolnili pri sebi doma, v službi ali na javni polnilni postaji.

