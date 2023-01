Citroën ponosni sponzor slovenskega biatlona in teka na smučeh

Citroën v Sloveniji s ponosom podpira slovensko reprezentanco biatloncev in tekačev na smučeh. Smučarska zveza Slovenije je z Avtohišo Kranj in znamko Citroën že tretje leto zapored podpisala sponzorsko pogodbo za uporabo vozil Citroën.

Slovenskim biatloncem in tekačem na smučeh tako omogočajo, da so na poti varni in uživajo v udobju Citroënovih vozil. Filip Koren, direktor C Automobil Import d.o.o., ob tem izpostavlja: Ker nas naši slovenski biatlonci in tekači na smučeh vedno znova navdušujejo in navdihujejo, smo se tudi letos skupaj z Avtohišo Kranj odločili, da jih podpremo. To je korak v nadaljevanje uspešnega sodelovanja in predvsem podpore z željo, da bi jim naša zanesljiva in udobna vozila Citroën zagotavljala varno mobilnost skozi celotno sezono in jih popeljala do čim lepših rezultatov na tekmovanjih.

Za doseganje vrhunskih rezultatov športnikov je potrebna premišljena organizacija, ki športnikom omogoča brezhibne treninge in nastope na tekmovanjih. Prav pri zimskih športih imajo veliko vlogo logistika, mobilnost in zanesljiva vozila, ki s svojo funkcionalnostjo in prostornostjo omogočajo udobno in varno vožnjo. Drzna in inovativna znamka Citroën pa postavlja brezskrbnost in dobro počutje v samo središče in ponuja pester izbor modelov, od edinstvenega vozila Ami za električno mobilnost v mestnem okolju do petvratnih limuzin, SUV-jev in gospodarskih vozil.

Luka Garin, direktor Avtohiše Kranj, pravi: Ponosni smo, da že tretje leto zapored skupaj prispevamo v mozaik na poti do vrhunskih dosežkov naših slovenskih športnikov. Skupaj nismo pripeljali samo do zmag, temveč tudi do novih meja borbenosti in ekipnega duha ter s tem zasluženih lovorik. Kot mobilni partner slovenske reprezentance biatloncev in tekačev na smučeh si želimo, da jim vozila Citroën tudi to sezono zagotavljajo varno in prijetno vožnjo.

Citroën v sodelovanju z Avtohišo Kranj Smučarski zvezi Slovenije omogoča uporabo različnih modelov vozil Citroën C3 Aircross, C4 Spacetourer, Jumpy in Jumper. S skupnimi močmi bodo tudi v bodoče podpirali slovenske športnike in skrbeli za njihovo varno in učinkovito vožnjo ter sledili cilju, da Citroën vsakemu omogoči dostop do mobilnosti. V Avtohiši Kranj na servisu tudi redno skrbijo, da so vozila ekipe biatloncev in tekačev na smučeh resnično v brezhibnem stanju skozi celo leto. Ob tem jim zagotavljajo tudi vso dodatno opremo od strešnih nosilcev, nosilcev za smuči do zaščite prtljažnega prostora.

