Citroën: varnost v prometu je naša skupna odgovornost

Citroën je letos v Sloveniji izvedel obsežno akcijo in svojim kupcem ob menjavi zavornih ploščic ponudil zavorne diske za en evro. Projekt so izvedli v prizadevanju za več varnosti na slovenskih cestah, pri tem pa so bili zelo uspešni, saj so v času trajanja akcije zamenjali 5-krat več zavornih diskov kot običajno. Glede na odličen odziv so sklenili, da v poletnih mesecih strankam ponudijo še 40-odstotni popust na menjavo zavornih diskov.

USPEŠNA AKCIJA Z VELIKIM VPLIVOM Z odličnimi rezultati so pomembno prispevali k ozaveščanju o pomenu zavornega sistema za varnost vozil, saj zanesljiv zavorni sistem voznikom omogoča učinkovito reagiranje v nepredvidljivih situacijah in pravočasno ustavitev vozila, kar seveda bistveno zmanjša možnost za nastanek prometnih nesreč. Ob tem se pri Citroënu zavedajo, da menjava diskov predstavlja tudi dodaten strošek za stranke, posamezniki pa zato mnogokrat odlašajo z njihovo menjavo. Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov, poudarja: "Zavorni diski so ključnega pomena za učinkovito delovanje zavornega sistema. Obrabljeni ali poškodovani diski lahko močno zmanjšajo zmogljivost zavor, kar povečuje tveganje za prometne nesreče. Naše stranke smo ozavestili o pomenu rednega vzdrževanja zavornega sistema in jim omogočili cenovno dostopno rešitev za morebitne težave."

POMEN NOVIH ZAVORNIH DISKOV Zavorni diski so ena najpomembnejših komponent zavornega sistema vozila. Njihova vloga je zagotavljanje optimalnega trenja z zavornimi ploščicami, kar omogoča hitro in učinkovito zaustavitev vozila. Sčasoma pa se diski obrabijo, kar lahko vodi do zmanjšane zavorne moči in podaljšanja zavorne poti. Kot dodaja Tomaž Kukovec, je "menjava zavornih diskov nujna za zagotavljanje varnosti voznika, potnikov in drugih udeležencev v prometu. Ob tem pa smo strankam zagotovili, da so naša vozila opremljena z najboljšimi možnimi komponentami, ki zagotavljajo varno in zanesljivo vožnjo."

NADALJEVANJE PRIZADEVANJ ZA VEČJO VARNOST Za vse tiste, ki so zamudili spomladansko akcijo, Citroën prinaša dobro novico. V mesecu avgustu bodo lastniki vozil deležni 40-odstotnega popusta na menjavo zavornih diskov. Akcija, ki bo potekala od 1. do 31. avgusta, je namenjena vsem, ne glede na to, ali so lastniki fizične ali poslovne stranke. S tem Citroën še naprej poudarja svojo zavezanost k izboljšanju varnosti na cestah.

