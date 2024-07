Citroënova nova generacija lahkih gospodarskih vozil: Berlingo Van, Jumpy in Jumper

Berlingo Van: Znan in preizkušen vzornik med manjšimi furgoni je pridobil sodobnejši izgled s podpisom znamke Citroën, ki prinaša še več dinamičnosti in prepoznavnosti. Vozilo zdaj ponuja izboljšano udobje vožnje za še bolj prijetno delovno izkušnjo. Z novo različico brez emisij ë-Berlingo Van, ki omogoča doseg 330 km po WLTP ciklu, je Citroën dosegel kar 20-odstotno povečanje dosega.

Nova vozila Citroën prinašajo vrhunsko udobje, ki ga dopolnjujejo najnovejši asistenčni sistemi in napredne rešitve za povezljivost. Ne glede na to, ali gre za Berlingo Van, Jumpy ali Jumper, vsi modeli zagotavljajo brezhibno vožnjo in prijetno delovno izkušnjo.

Jumpy: Ta model se je uveljavil kot vzor vsestranskosti v svojem segmentu. Prenovljena kompaktna zasnova ponuja nadgrajene funkcije za varnost in udobje, ki so oblikovane za širok spekter profesionalnih potreb. Jumpy sedaj vključuje dizelske motorje BlueHDi in električni ë-Jumpy, ki ponuja še več učinkovitosti in manjšo porabo energije.

Jumper: V svoj segment uvaja edinstvene funkcije za pomoč pri vožnji, napredno povezljivost in več udobja, ki poslovnim uporabnikom omogočajo še bolj brezskrbno uporabo. Na voljo so dizelski motorji in električna različica ë-Jumper.

Raznolike možnosti motorjev

Citroën ponuja vse tipe motorjev – bencinske, dizelske in 100-odstotno električne različice. To pomeni, da lahko izberete vozilo, ki najbolje ustreza vašim poslovnim potrebam in okoljski ozaveščenosti. Električne različice ë-Berlingo Van, ë-Jumpy in ë-Jumper zagotavljajo tiho, učinkovito in okolju prijazno vožnjo z dolgimi dosegi.

Prilagodljivost za vse poslovne potrebe

Nova vozila so zasnovana tako, da ponujajo prilagodljive rešitve za različne poslovne potrebe. Citroën Berlingo VAN je idealen za manjša podjetja, ki potrebujejo kompaktnost in učinkovitost, medtem ko Jumpy ponuja vsestranskost za širok spekter profesionalnih potreb. Jumper pa s svojimi edinstvenimi funkcijami in napredno povezljivostjo zagotavlja vrhunsko udobje in zanesljivost za večje prevozne zahteve.

Z novimi modeli Citroën znova poudarja svojo zavezanost inovacijam, trajnostni mobilnosti in zagotavljanju vozil, ki so prilagojena potrebam poslovnih uporabnikov. Ne glede na izbiro modela, Citroën ponuja vrhunsko kakovost, zanesljivost in tehnologije, ki ustrezajo današnjim zahtevam trga.