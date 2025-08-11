Svetli način
Slovenija

Sporočilo desnih intelektualcev: Slovenija je še vedno del Zahoda

Ljubljana, 11. 08. 2025 21.26 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
45

"Mednarodnim zaveznikom in prijateljem zagotavljamo, da je Slovenija, kljub zadnjim zunanjepolitičnim potezam leve Golobove vlade, strateško in civilizacijsko še vedno trdno del zahodnega sveta." Tako v posebni izjavi domači javnosti in svetu sporoča skupina desnih intelektualcev, na čelu z Žigo Turkom in Dimitrijem Ruplom, zbranih okoli nestrankarske Katedrale svobode. Kaj na zapis pravijo na zunanjem ministrstvu in kako odmeva pri domačih političnih nasprotnikih?

desni intelektualci ministrstvo sporočilo Katedrala svobode
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RDPESA
12. 08. 2025 15.52
-2
V Sloveniji desnica izpolnjuje vse kriterije prave desnice in sicer: sovraštvo, poniževanje, nestrpnost, klanjanje bogatejšemu ali vojaško močnejšemu, rektalno plazenje v kapitalizem.. Še kaj se bi našlo.. Trenutna "leva" vlada, pa ne dosega kriterijev za biti leva.. Tajkun je presednik vlade, klanjajo se mračnemu, kapitalizmu, socijala jim je bolj nijno zlo kot potreba.... So kao "leva vlada", le zato, ker jih JJ - desnica ne mara in oni ne marajo te JJ - desnice..
ODGOVORI
3 5
Verus
12. 08. 2025 16.05
+1
Sploh ne veš o čem pišeš, ampak pišeš tako, kot misliš, da bo večini všeč. Klasičen kup logičnih zdrsov, slamnatih mož in pripisovanja lastnih lastnosti tistim, ki ti želijo omejiti delanje škode. Rezultat vpliva ljudi, kot si tudi ti, je množica prepovedi, paternalistična država, v kateri bo pa dopustno biti zadet in naročiti samomor, ob že hrupnem pozivanju na splav, ki je temeljna pravica žensk. Kar je zanimivo, je to, da ženske lahko morijo svoje nerojene otroke, moški pa mora plačevati preživnino in ne more kar "odstopiti od starševstva". To je ta tvoja družba "smisla in svobode", v resnici pa neumnoti in norosti.
ODGOVORI
2 1
branko-r
12. 08. 2025 19.01
+2
glavni cilj levice pa je menjava nacije saj vse redkeje slišiš Slovenski jezik
ODGOVORI
2 0
Verus
12. 08. 2025 15.49
+0
Nič in nihče ne uniči stabilnosti tako, kot ideološki strup leve provenience. Leve oblasti so pognale svet v spiralo kaosa. Zato ne presenečajo čudaški zakoni, dopuščanje mamil, prepovedi tobaka, davki, ki se jih predstavi kot "pocenitev" (da, pri nas imamo tudi to). Norost in nesposobnost nikoli ni bila pri nas bolj hrupna kot je danes. Močan udarec je državi zadala predvsem naivnost volivnega telesa, ki so jih kupile obljube, ki so bile zloraba težavnih okoliščin. Tako je levičarska oblast z uspešno manipulacijo dosegla, da je pri ljudeh razočaranje ob vse-splošnem kaosu zaradi kitajskega virusa sublimiralo v jezo na takrat vladajoče politike, ki so se v resnici znašli v enako težavnih okoliščinah kot vsi drugi. Ljudem se je obljubilo svobodo, dobili so prepoved pare z okusom, obljubilo se je "ples", dobili ste 100 radarjev, omejitev hitrost kot bi sodoben avto bil fičo, nevzdržne prometne in gospodarske okoliščine in davek na davek. Obljubili so 30 000 stanovanj, potem pa z molkom dosegli, da ste to pozabili. Podjetja so pahnili v rdeče številke, zdaj podjetja lažejo, da iščejo kader, da bi prikazali lažno stabilnost, a dostojnih delovnih mest ni. Posledično se je ustvarila lažna slika o blaginji v državi, kar se je doseglo s fiktivnimi statistikami o osebnih dohodkih. Vse to je privedlo do tega, da Evropska Unija zahteva uvedbo objave osebnih dohodkov, ker kupna moč prebivalstva ne odraža statističnih navedb. LEVIČARSKA POLITIKA JE PROPAD - propad vrednot, propad razuma, razvrednotenje intelektualnosti, povečanje administrativnih ovir in nerazumne prepovedi na eni, čudaške "pravice" na drugi strani. Svet mora zaviti ostro v desno in takrat svoje moči tako okrepiti, da se levičarstvo več v obliki politične moči ne more zgoditi, ampak ostane samo še ideja zakotnih uničenih ulic, ki so polne grafitov, vonja po urinu in na tleh spečih narkomanov. Levičarstvo in pogosto tudi sodoben medijski prosto sta rak rani razvoja, predvsem pa odsotnost razuma. Pameten človek ni bil nikoli tako osovražen kot danes!
ODGOVORI
3 3
Jožajoža
12. 08. 2025 15.21
-2
Blamaža Janševih propagandistov: umetna inteligenca se laže o Golobu.
ODGOVORI
2 4
Jožajoža
12. 08. 2025 15.20
-3
kje imajo pokvarjeni komunisti zaveznike in prijatelje v tujini???????
ODGOVORI
1 4
vednokontra
12. 08. 2025 14.58
-1
Predvsem Slovensko podeželje je ohranilo Habsburški pridih in vrednote, v mesta so naselili rdeče kmere, ko so pobrali stanovanja meščanom. Ti zdaj tulijo, kar jim naročijo, ob mešanju južnega vetra, so večja mesta postala balkanski kotel. Se selim iz LJ na podeželje, da se rešim ...........
ODGOVORI
3 4
SDS_je_poden
12. 08. 2025 15.05
+1
Kot že od nekdaj trdim, teleta spadate na podeželje.
ODGOVORI
4 3
RDPESA
12. 08. 2025 15.54
+1
V štalo.. Skrito očem..
ODGOVORI
2 1
vednokontra
12. 08. 2025 14.53
+1
Kap ti je zmešala možgane. Govoriš in pišeš v obratnem algoritmu, kot vlada. Se pravi belo je v resnici črno in obratno. Ker pa si verjetno robot, saj enake stavke ponavljaš večkrat, ga prosim, levi anarhisti ugasnite.
ODGOVORI
2 1
Castrum
12. 08. 2025 14.08
-2
Ja, Slovenija je del zahoda skozi celo zgodovino, razen v periodu 1918-1991, ko so nas "porinili" med balkanske narode...
ODGOVORI
3 5
SDS_je_poden
12. 08. 2025 14.10
+2
Kam mi mislimo, da se uvrščamo, je eno. Kam nas uvrščajo ostali, je drugo.
ODGOVORI
4 2
Castrum
12. 08. 2025 14.13
+1
Moji znanci in poslovni partnerji po EU me uvrščajo med prebivalce zahodnega sveta. Tebe tvoji na jugu pa seveda med balkance.
ODGOVORI
4 3
Angelica007
12. 08. 2025 14.30
+2
tocno tako ,zal...
ODGOVORI
2 0
Angelica007
12. 08. 2025 14.34
-1
@Castrum.. ocitno zivis v usporednem svetu, ti pa zagotavljam,(zivim zunaj) ,da v tujini Slovenije ne omenio " ne anche", ko nasa vlada obisce Vatikano..
ODGOVORI
1 2
SDS_je_poden
12. 08. 2025 14.53
+0
Castrum: Samo, da si se ti potolažil z svojim komentarjem. Boš sedaj lažje spal?
ODGOVORI
2 2
Castrum
12. 08. 2025 20.03
+1
@angelica, ne anche si napisala?? Dve besedi? Daj pupca, ni italijanščina zate, ostani pri svojem jezilu!
ODGOVORI
1 0
PIKO6
12. 08. 2025 13.59
+0
Tu je govora o desnih intelektualci ok🙏🙏👍!! Problem Slovenije je, da LEVIH intelektualcev SPLOH NIMA !!?
ODGOVORI
4 4
SDS_je_poden
12. 08. 2025 14.03
-4
Desni intelektualci je oksimoron. Spodaj sem ti napisal, zakaj.
ODGOVORI
3 7
Castrum
12. 08. 2025 14.11
+4
podenček, daj naštej leve intelektualce, ki so s svojimi izumi pripomogli k razvoju družbe!
ODGOVORI
6 2
SDS_je_poden
12. 08. 2025 14.56
+0
Kastrirani kaj bi tebi razlagal, kaj sploh intelektualec je, če pa nimaš kapacitete tega razumet.
ODGOVORI
3 3
Castrum
12. 08. 2025 20.01
+1
podenček, na moje konkretno vprašanje, sem od tebe prejel točno tak odgovor kot sem pričakoval - brez vsebine, brez argumentov, brez samega smisla,....samo žaljivo palamudenje nevedneža...tako kot vsakokrat!
ODGOVORI
1 0
Po možganski kapi
12. 08. 2025 13.27
-5
Zdaj ,ko je vlada uredila zdravstvo in dolgotrajno oskrbo in ,ko minister Maljevc končuje gradnjo 20 tisoč novih stanovanj bi vsi želi vladi.
ODGOVORI
1 6
Po možganski kapi
12. 08. 2025 13.27
-7
Pa tudi Romsko problematiko jevredil minister Poklukar.
ODGOVORI
0 7
puspan
12. 08. 2025 13.13
+3
Kaj pa drugega, kot del Zahoda?Treba pa je biti tudi realen in demokratičen, da se vsem tistim, ki propagirajo Vzhod, omogoči takojšen odhod tja, o čemer sanjajo. Zakaj naj bi jih mučili v Sloveniji, kjer se ne počutijo, kot bi si želeli. Naj uživajo in se imajo lepo na vzhodnem delu sveta, kjer tečeta med in mleko. Pa lep pozdrav in srečno pot!
ODGOVORI
5 2
SDS_je_poden
12. 08. 2025 14.02
+0
Miško, v demokraciji je dovoljeno imeti svoje mnenje, ki je lahko, pazi sedaj to, DRUGAČNO, od mnenja večine ali manjšine. Slepo slediti zahodu je tudi blesarija na kvadratm
ODGOVORI
3 3
Janez_53
12. 08. 2025 12.50
-2
Rupel pa bi res lahko počasi nehal mešati (saj vemo kaj). On je svoje pokazal in povedal.
ODGOVORI
4 6
SDS_je_poden
12. 08. 2025 12.04
-5
Desni intelektualci je oksimoron.
ODGOVORI
3 8
Po možganski kapi
12. 08. 2025 11.11
-6
Velika večina Slovencev mora drugo leto z gospodom Maljevcem v Budimpešto,da pokaže podporo Golobovi vladi .
ODGOVORI
3 9
Po možganski kapi
12. 08. 2025 11.12
-8
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo to vlado.
ODGOVORI
3 11
tron3
12. 08. 2025 09.57
-3
Samooklicana intelektualca, to ne morš verjet, tokrat se strinjam s ta pernatimi, vse kar je preživeto med njimi sta tudi ta dva modela od katerih ni nikoli bilo nobene koristi razen prodajanje megla, odvreči na smetišče zgodovine!!!
ODGOVORI
5 8
gr?arica
12. 08. 2025 09.52
-1
Ma kakšna nestrankarska Katedrala svobodi nekaj. Vse te fosile lepo Janez za nekaj drži in plešejo točno tako kot jim on žvižga. Sicer pa so z to svojo izjavo samo pokazali,da jim je popolnoma vseeno za vse pobite otroke,ženske ,starce v Palestini ,ker pač niso prave barve in kot takšni za njih nepomembni. Predvsem pa so se ustrašili ,da bi slučajno Striček Sam ne mislil kako oni niso še vedno naprej njegovi zvesti hlapcki. Sicer tretje razredni pa vendarle hlapci. Ne baje vsaj eden od teh fosilov tudi bil na plačilni listi neke ameriške agencije.
ODGOVORI
7 8
terran
12. 08. 2025 09.05
+1
Oj... to bo napaka v naslovu.......desni intelektualci...huuu se visoko cenijo.. o njihovem intelektu bi se dalo razpravljati še pa še... ne glede na akademske nazive... ker za akademski naziv se lahko napiflaš ali pa ga kupiš.... en majčken zdrave pameti pa ne ...to ti je dano ali pač ne...
ODGOVORI
10 9
Bukovlist
12. 08. 2025 11.19
+4
Rupl je še stara Garda in mu je pomagala ZKJ ...
ODGOVORI
8 4
SDS_je_poden
12. 08. 2025 08.47
-2
"Sporočilo desnih intelektualcev"..... to ne obstaja.
ODGOVORI
9 11
SDS_je_poden
12. 08. 2025 08.49
+2
Bom pojasnil. Biti intelektualec pomeni, da razmišljaš napredno, stremiš k napredku, razvoju, da te zanimajo nove stvari. Biti desničar pomeni biti konzervativen, ne želiš sprememb, ker te vržejo iz tira, rad imaš tradicijo, ponavljajoča dejanja, obrede... Desni intelektualci NE obstajajo.
ODGOVORI
12 10
jogo
12. 08. 2025 09.21
+3
Me prav zanima, kdo je od naju dveh bolj napredno usmerjen?
ODGOVORI
5 2
SDS_je_poden
12. 08. 2025 11.05
-2
jogo: Si po prepričanju desničar?
ODGOVORI
2 4
jogo
12. 08. 2025 17.22
+0
Itak, da sem. Ne rabim socialne podpore, delam od zore do mraka, ne protestiram, ne DELAM se socialno čutečega, čitam vse medije, nisem žaljiv....skratka, delam vse tisto, kar levim ravno ne diši. So pa tudi med levimi izjeme.
ODGOVORI
1 1
iskriv
12. 08. 2025 08.33
-1
Ti desni intelektualci skrunijo Plečnikovo zamisel o hramu demokracije , ki so si jo privzeli kot simbol " druge republike " , ker s svojimi izjavami in dejanji , ko smešijo Slovenijo pred ostalim svetom . Žalostno , kaj vse počne ta SDS-ovska klika , da bi osramotila in ponižala aktualno vlado Roberta Goloba pred EU IN SVETOM !
ODGOVORI
9 10
jogo
12. 08. 2025 09.23
+0
A tvoji pa niso tožarili desne vlade? Osramotiti trenutno vlado? Ojej.
ODGOVORI
5 5
PIKO6
12. 08. 2025 14.41
-1
Naštej mi PROSIM SAMO ENEGA LEVEGA intelektualca !!!
ODGOVORI
2 3
zrela hruška
11. 08. 2025 21.42
-3
kak se jim reče,? desni intele...🤣🤣 to so kvečjemu propadli komunisti z ostarelim gargamelom na čelu!! 🤣🤣
ODGOVORI
11 14
