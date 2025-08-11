Slovenija
Sporočilo desnih intelektualcev: Slovenija je še vedno del Zahoda
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
"Mednarodnim zaveznikom in prijateljem zagotavljamo, da je Slovenija, kljub zadnjim zunanjepolitičnim potezam leve Golobove vlade, strateško in civilizacijsko še vedno trdno del zahodnega sveta." Tako v posebni izjavi domači javnosti in svetu sporoča skupina desnih intelektualcev, na čelu z Žigo Turkom in Dimitrijem Ruplom, zbranih okoli nestrankarske Katedrale svobode. Kaj na zapis pravijo na zunanjem ministrstvu in kako odmeva pri domačih političnih nasprotnikih?
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.