Civilna družba v Sloveniji kritična do izjav Marte Kos po srečanju z Vučićem

Izjava evropske komisarke za širitev Marte Kos , ki je srečanje z Aleksandrom Vučićem opisala kot konstruktivno, je škandalozna, hinavska in zahrbtna, so zapisali v javnem pismu. Pri tem so spomnili, da v Srbiji že več kot štiri mesece potekajo množični protesti, ki so izbruhnili po padcu nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, na katerih ljudje opozarjajo na sistemsko korupcijo in nedelovanje državnih inštitucij.

V pismu so kritični tudi do drugih izjav Kos, ki da "zvenijo kot prazno besedičenje umetne inteligence". Po srečanju v Bruslju pa se je po njihovem prepričanju "še dodatno razkrilo licemerno pozicijo EU v odnosu do trenutnega stanja v Srbiji". V Srbiji so namreč zatrte temeljne vrednote EU kot so vladavina prava, demokracija, svoboda govora in pravica do zborovanja, so pojasnili.

Od Kosove kot uslužbenke EU podpisniki javnega pisma zahtevajo "jasno obsodbo Vučićevega režima z vsemi nasilnimi akcijami, ki jih izvaja, ter nedvoumno podporo študentskim protestom in zahtevam".

Evropska komisarka sicer ravno ta teden prihaja na delovni obisk v Slovenijo in to teden dni po srečanju s srbskim predsednikom, zaradi katerega je v preteklih dneh že bila tarča številnih kritik, med drugim tudi iz vrst srbske opozicije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je kljub kritikam in pomislekom napovedala, da se bo v torek sestala z Vučićem, čeprav je skupina evroposlancev opozorila, da bi bilo to v luči globine in teže politične krize v Srbiji neprimerno. V Bruslju so napovedali, da bo ena od tem pogovora iskanje načina za napredek pri sprejemanju reform, ki so nujne za evropsko prihodnost Srbije.