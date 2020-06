Civilna iniciativa bo na onesnaževanje pri Suhadolah opozorila s protestom

Predstavnik civilne iniciative Tomaž Štebe je povedal, da je Občina Komenda leta 2008 uveljavila odlok, po katerem je območje gramoznice v zapiranju. "Kljub temu se odlaganje odpadkov nadaljuje. V zadnjem času so stvari sodu izbile dno, zato smo tik pred tem, da ovadimo odgovorne,"je dejal.

Krivdo pripisuje predvsem podjetju Publikus. Ker to odpadkov trenutno ne more odpeljati v predelavo, jih skladišči v gramoznici, je dejal. V zadnjih šestih mesecih so poleg tega po njegovih besedah ob izkopavanju gramoza za gradnjo cest odpadke vozili tudi v jame, ki so nastale pri tem.

Prekladanje, skladiščenje in zakopavanje odpadkov neposredno ogroža zajetja pitne vode za občine Domžale, Mengeš in Trzin. V odpadkih se namreč pojavljajo nevarne snovi, med njimi celo karbid, je opozoril.