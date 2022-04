Civilna iniciativa Danes opozarja pred povečanjem sosežiga v Anhovem

V predstavitvah Salonita Anhovo, ki te dni potekajo po občini Kanal ob Soči, naj bi zmanjšali skupne emisije in dosegali mejne vrednosti, ki so enake mejnim vrednostim za sežigalnice ali celo pod njimi. Čistilne naprave in filtre pa naj bi zgradili že v dveh ali treh letih. V Civilni iniciativi temu ne verjamejo. "Pravi načrti Salonita Anhovo se razkrijejo šele z vprašanji prebivalcev. Vse je pogojeno s podvojitvijo sosežiga na 220.000 ton in povečanjem proizvodnje. Predstavljeno znižanje emisij ni zavezujoče in je pripravljeno za namen predstavitve. Zavezujoče bodo le mejne vrednosti v okoljevarstvenem dovoljenju, kjer pa bodo zapisane trenutne občutno višje vrednosti. Predlagali smo, naj podjetje najprej pridobi okoljevarstveno dovoljenje samo za izgradnjo čistilnih naprav in filtrov, ne da bi povečalo sosežig. Tako bi lahko dokazalo učinkovitost in dejansko delovanje naprav ter v naslednjem koraku ne bi imelo težav pri povečanju sosežiga."

Kot so zapisali, so člani uprave Salonita Anhovo predlog takoj zavrnili. Kot poudarjajo v Danes, prebivalci zahtevajo izgradnjo čistilnih naprav in filtrov brez povečanja sosežiga odpadkov. Zahtevajo tudi izenačitev emisijskih mejnih vrednosti za cementarne s tistimi, ki veljajo za sežigalnice.

V društvu Eko krog dodajajo: "Tolikšno povečanje količin sosežganih odpadkov v cementarni Anhovo je norost. Prvič zato, ker se to dogaja v okolju, kjer zaradi tragične dediščine azbesta tega ne bi smeli početi. Drugič zato, ker sta politika in posel očitno nema za opozorila zdravstvene stroke. In tretjič zato, ker Slovenija že zdaj zaostaja za povprečjem EU pri prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kamor sežig ali sosežig odpadkov nikakor ne sodi."

Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pri tem poudarja: "Na tej točki, ko je namen podjetja jasen, sta na vrsti država in lokalna oblast. Preko zagotavljanja transparentnih in zakonitih postopkov naj se dosledno vključi lokalno prebivalstvo in se primarno upoštevata njegova volja ter zdravje in ne povečevanje že sedaj multimilijonskih dobičkov zasebnih, tujih lastnikov."

Na poziv iniciativ politikom, naj se izjasnijo, sta se doslej odzvali stranki Vesna in Levica. V Vesni so predlagano povečanje sosežiga označili kot nehumano, brezčutno in smrtno obsodbo za dolino Soče. Pridružujejo se zahtevi, da Salonit najprej zgradi obljubljene čistilne naprave in filtre, podpirajo tudi izenačitev mejnih emisijskih vrednosti in se zavzemajo za nadaljnje zaostrovanje. Poudarjajo še pomen monitoringa.

V Levici menijo, da želi Salonit z načrti za povečanje dobičkov še poslabšati okoljsko in zdravstveno sliko v lokalnem okolju. Temu nasprotujejo in zahtevajo zmanjšanje količine sežiga odpadkov, izenačenje mejnih vrednosti emisij v sežigalnicah in sosežigalnicah odpadkov ter povečan nadzor nad merjenjem emisij. "To bomo v skladu s programom tudi dosegli v naslednjem mandatu državnega zbora," so dodali v sporočilu za javnost.