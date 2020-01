Civilna iniciativa Dovolj.je poziva k odstopu nadškofa Zoreta

Civilna iniciativa za zaščito žrtev spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Dovolj.je, je na novinarski konferenci pozvala k odstopu nadškofa v Ljubljani Stanislava Zoreta in vrhovnega predstojnika Misijonske družbe Lazaristov Tomaža Mavriča, da odstopita, ''ker ne izpolnjujeta načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v Katoliški Cerkvi.''

Dovolj.je predstavlja skupina prostovoljcev z različnih področij, ki žrtvam spolnih zlorab nudijo tako pravno kot psihoterapevtsko pomoč. Predvsem pa od Cerkve na Slovenskem zahtevajo, da "zaščiti žrtve in preneha prikrivati zlorabe".

''Upravičeno sklepamo, da bi za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem (vseh starosti) bilo v veliko zadoščenje, da se – glede na smernice, določene s strani vrhovne avtoritete Cerkve - zaprosi za spregled zastaranja rokov ter za ponovno vzpostavitev postopkov.'' FOTO: Bobo

Iniciativa je doslej prejela 38 prijav zoper 22 različnih duhovnikov, škofov in redovnikov.''V letu 2018 je bilo v Sloveniji 1022 duhovnikov, kar nakazuje, da je velika večina duhovnikov dobrih, vendar to ne opravičuje dejstva, da spolne zlorabe s strani duhovnikov in verskih sodelavcev niso velik problem,'' poudarjajo. Kot so uvodoma povedali na današnji, tretji tiskovni konferenci, lahko od vseh redovnih predstojnikov in škofov zaenkrat javno kot pogumnega pohvalijo le škofa Štumpfa, ki se problematike spolnih zlorab v svoji škofiji loteva z vso resnostjo. Prisluhne žrtvam in se trudi, da do zlorab ne bi več prihajalo, pravijo.

''Po 11 mesecih dela z žrtvami in odgovornimi v Cerkvi spoznavamo, da gre za sistemsko prikrivanje spolnih zlorab in zavestno pometanje pod preprogo. To preprosto ni sprejemljivo za Cerkev leta 2020, še manj za Cerkev pod papežem Frančiškom.'' Kot so napovedani, so v civilni inciativi Dovolj.jepripravljeni na dolgoročni boj proti spolnim zlorabam v Cerkvi na Slovenskem: ''Z našim delovanjem bomo prenehali šele tedaj, ko bodo storilci oz. vsaj odgovorni predstojniki in škofje priznali kaj so nekateri duhovniki počeli in se bodo javno opravičili žrtvam. Poleg tega pa bodo po vzoru iz tujine ustanovili neodvisno komisijo za reševanje spolnih zlorab v kateri ne bo klerikov. Ko se bosta uresničila ta dva koraka, naše delo ne bo več potrebno. Do takrat pa bomo v CI Dovolj.je glasniki številnih žrtev, ki niso slišane. Glasniki žrtev, ki so ignorirane in odrinjene na obrobje.''

