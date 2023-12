Civilna iniciativa Letuš pisala Golobu: 'Levi breg je za župana slepo črevo'

Kot so sporočili iz Civilne iniciative Letuš, je država v želji po reševanju poplavne varnosti v celotni Savinjski dolini lani naredila načrt suhih zadrževalnikov. Takrat so strokovnjaki naredili študijo, po kateri bi bil desni breg kraja Letuš suhi zadrževalnik, levi pa bi ostal takšen, kot je. "Župan Braslovč je že takrat vedel, da se bo moral desni breg, torej med 30 in 35 hiš, seliti. Občina je naredila načrte, kako bo te ljudi selila v kraj Rakovlje, po poplavah pa je župan izpadel kot človek s hitrimi in modrimi rešitvami. Te avgustovske poplave so mu prišle kot voda na mlin," so kritični v civilni iniciativi.

Sprašujejo se, zakaj bi v Rakovljah spreminjali namembnost okoli 17 hektarjev zemlje, če se za nove objekte potrebuje samo šest do osem hektarjev. Ob tem so zapisali, da bi bili iz izselitve izključeni lastniki vikendov, nekateri ljudje bodo šli v dom za starejše, nekateri v kakšne druge občine, torej bi se tja dejansko preselilo od 50 do 60 hiš.

Civilno iniciativo zanima tudi, kaj bo z njihovimi hišami, ki naj bi jih zapustili. Opozarjajo, da so vse te hiše zidane, brez poškodb in se da v njih normalno živeti. Te hiše bi bilo treba podreti, odstraniti material, urediti problem vodovoda, elektrike, sprazniti greznice, to pa za samo en objekt znaša med 70.000 in 80.000 evrov, torej za vse objekte okoli 10 milijonov evrov, so zapisali.

Krajani se po navedbah iniciative počutijo kot grešni kozel za državno "spanje" zadnjih nekaj 10 let. Nihče ne nosi odgovornosti, da se ni "delalo na rekah", da se Savinje ni poglabljalo, da se ni čistilo ter urejalo brežin in jezov, so kritični.

Župan: Iniciativa je preračunljiva in nestrokovna

Braslovški župan Tomaž Žohar očitkov civilne iniciative ni želel komentirati, saj ocenjuje, da gre predvsem za veliko preračunljivost in nestrokovnost.

V vladni službi za obnovo po poplavah in plazovih pa so spomnili, da so na vsa vprašanja o preselitvi odgovorili na zboru krajanov 2. novembra. So pa tako v službi za obnovo po poplavah in plazovih kot tudi v tehnični pisarni in klicnem centru 114 še vedno na voljo za vsa individualna vprašanja v zvezi s preselitvijo.

"V teh dneh klicni center 114 kliče vse, ki živijo na območjih, za katera obstaja ocena ogroženosti z zakonodajo za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 za njihov objekt in premoženje. Namen je vsakemu posamezniku podati konkretno informacijo in pojasniti nadaljnje postopke ter odgovoriti na njihova vprašanja," so navedli v omenjeni službi.