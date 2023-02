Civilna iniciativa Melaminu očita izigravanje dovoljenj, podjetje to zanika

Kot so pojasnili v Melaminu, so potrebno dokumentacijo za presojo vplivov na okolje izdelali, a je zaradi eksplozije v podjetju, v kateri je 12. maja lani umrlo sedem delavcev, nato niso oddali. Postopek je bil posledično ustavljen.

Leta 2020 so zaradi načrtovane gradnje novih skladiščnih prostorov zaprosili za spremembo dovoljenja IED, a do sprememb ni prišlo. Agencija RS za okolje je namreč ocenila, da bi moral Melamin predhodno izvesti presojo vplivov na okolje. Zaradi bližine okoliških naselij je imel pomisleke predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Tudi dodatne parcele, vključene v spremenjeno dovoljenje, po njihovih navedbah niso namenjene povečanju proizvodnje, ampak so na njih načrtovali visokoregalno skladišče, ki "ne bi bilo namenjeno skladiščenju vnetljivih surovin in izdelkov, ki bi lahko povzročili eksplozijo".

"Obseg proizvodnje je določen v dovoljenju IED. Melamin ima v tem dovoljenju že od leta 2010 določeno letno omejitev proizvodnje na 126.000 ton in tudi v prijavi spremembe v letu 2021 Melamin ni zaprosil za povečanje," so zapisali v podjetju.

Dokaz za slednje Rovan vidi tudi v tem, da so bila v spremenjeno dovoljenje SEVESO dodatno vključena nekatera zemljišča, ki jih je Melamin kupil, kar naj bi mu zdaj omogočilo dodatno širjenje obrata in proizvodnje.

Te spremembe pa so zmotile civilno iniciativo Melamin mora ven iz mesta in nevladno okoljevarstveno organizacijo Rovo. Koordinator iniciative Marko Rovan je prepričan, da namerava Melamin širiti proizvodnjo, ker da želi, potem ko mu to ni uspelo s spremembo dovoljenja IED, doseči s spremembami dovoljenja SEVESO, kjer ocena vplivov na okolje ni bila zahtevana. Dovoljenje SEVESO naj bi namreč dovoljevalo tretjinsko povečanje skladiščenja nevarnih snovi, Melamin pa naj bi to izkoristil tudi za tretjinsko povečanje proizvodnje, meni.

Leta 2021 je Melamin zaradi prenovljene zakonodaje in načrtovanih sprememb zaprosil tudi za spremembo dovoljenja SEVESO. Tega mu je ministrstvo za okolje in prostor odobrilo nekaj dni pred nesrečo, pravnomočno pa je postalo štiri dni pozneje.

"Skladiščenje vnetljivih snovi bi bilo vezano na obstoječe skladišče nevarnih snovi in cisternsko skladišče. Prav tako bi proizvodnja, kjer se uporabljajo vnetljive snovi, potekala na obstoječih proizvodnih linijah," pravijo. Po nedavni nesreči uničeno opremo sicer zamenjujejo z zmogljivejšo, ki sledi novim znanjem in tehničnim novostim, a zamenjava "v nobenem primeru ne pomeni povečanega obsega proizvodnje", so še zatrdili.

V civilni iniciativi so kritični tudi do tega, da je ministrstvo Melaminu spremenjeno dovoljenje SEVESO izdalo že po lanski tragični nesreči, ne da bi postopek ustavilo in vlogo znova proučilo glede na najnovejše dogodke.

Na ministrstvu odgovarjajo, da je Melamin vlogo vložil 15. marca 2021, upravni postopek pa se je končal 6. maja lani z izdajo odločbe, "kar potrjuje, da je bil postopek dolgotrajen". Kot so dodali, je do nesreče prišlo po izdaji odločbe oz. ko je bil upravni postopek že zaključen, tako da ministrstvo ni imelo pravne podlage, da bi postopek ustavilo oz. zadevo ponovno preučilo. Prav tako zakon ne predvideva, da bi bilo treba zaradi nesreče spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, so zapisali.

Tudi na Inšpektoratu RS za okolje in prostor zagotavljajo, da v Melaminu redno izvajajo inšpekcijske nadzore, ki vključujejo pregled spoštovanja okoljevarstvenih dovoljenj. V podjetju so med drugim neposredno po nesreči pripravili izredni nadzor SEVESO, nato v skladu z zakonom pol leta pozneje še kontrolni nadzor. Naslednji redni nadzor načrtujejo letos.