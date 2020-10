Civilna iniciativa: Občina ne sme biti odvisna od Salonita

Pogodba med občino Kanal ob Soči in Salonitom po pojasnilih predstavnika civilne iniciative Danes Mihe Stegela vsebuje tudi aneks z oznako zaupno. Iz nje izhaja, da je vodarna Močila v celoti last Salonita, ki vso vodo za podjetje pridobiva neodplačno, ima pa obveznosti periodičnega nadzora naprave, vsakodneve priprave vode ipd. " Salonit Anhovo je torej tista pravna oseba, ki bi morala poskrbeti za redno preverjanje delovanja črpalk, " je danes na novinarski konferenci izpostavil Stegel.

Pogodba s Salonitom po njegovih besedah predvideva tudi, da občina zagotavlja vodo vsem podjetjem v skupini Salonit. "Kakšna je poraba pitne vode za Salonit, ne vemo, vsekakor pa to že zdaj predstavlja dodatno breme na vodarni Močila, ki je po mnenju NIJZ v določenih situacijah poddimenzionirana," je opozoril.

V civilni iniciativi tako menijo, da občina z aneksom k pogodbi prihaja v podrejen položaj, saj je pitna voda odvisna od objekta v zasebni lasti, ki ima celo tujega lastnika, zavezala pa se je k sklenitvi najemne pogodbe. "Ko bo prišel čas za sklepanje te pogodbe, občina ne bo imela druge možnosti, kot da nanjo pristane. To omogoča dodaten pritisk na lokalno prebivalstvo, da sprejme določene parametre funkcioniranja Salonita," je kritičen Stegel, ki meni, da bi morala biti oskrba pitne vode neodvisna od zasebnih subjektov.

Po njegovih besedah mora odbor DZ za okolje, ki bo o problematiki pitne vode v Anhovem razpravljal popoldne, sprejeti primerne sklepe, ki bodo občini omogočili infrastrukturno neodvisnost od Salonita Anhovo.

Stegel je sicer na novinarski konferenci povedal še, da je občinski svet Občine Kanal ob Soči na zadnji izredni seji potrdil predlog o ustanovitvi skupnega zavoda med občino in Salonitom, imenovanega Zavod za trajnostni razvoj, prek katerega bi za projekte pridobivali EU sredstva. Prišlo je tudi do ideje, tako Stegel, po kateri bi pridobili EU sredstva za morebiten projekt daljinskega ogrevanja Deskel in Anhovega. To bi lahko bilo po ocenah civilne iniciative sporno, saj bi v primeru, da bi pridobivali odvečno toploto iz cementarne, lahko prišlo do kršenja glede izpustov emisij. Zato v civilni iniciativi pozivajo Salonit, da odstopi od nadaljnjih postopkov ustanovitve zavoda.

Stegel je tudi spomnil, da je Salonit umaknil vlogo za povečan sosežig in zdaj zahteva presojo vplivov na okolje. V civilni iniciativi ta korak pozdravljajo, ob tem pa opozarjajo na nujnost konstruktivnega dialoga, ki pa terja svoj čas.