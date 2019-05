Civilna iniciativa po ugrabitvi napoveduje protest: Želimo se počutiti varne

V katere smeri pa gre zdaj policijska preiskava, kakšne scenarije preigravajo?

"Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto temeljito preiskujejo vse okoliščine v zvezi s tem kaznivim dejanjem - torej govorimo o ugrabitvi, odvzemu motornega vozila, razmišljamo pa tudi o kaznivem dejanju ropa," je za 24UR ZVEČER dejal direktor PU Novo mesto Janez Ogulin.

Po njegovih besedah tako preiskujejo vse, kar vedo, kar jim lahko kdo pove. "Pričakujemo, da bomo v tem času, dokler se izvaja policijsko pridržanje, ugotovili, vse okoliščine, ki so potrebne za uvedbo kazenskega postopka," pojasnjuje Ogulin.

Kako pa se je policija odzvala na ugrabitev in kako je italijanska policija izsledila ugrabitelje?

"Okoli 18.30 so koprski policisti prejeli klic prebivalca Bele krajine, ki je bil domnevno ugrabljen, zaradi česar so takoj sprožili obsežno akcijo, v katero so bili vključene številne patrulje, policijski helikopterji, posebna policijska enota in vodniki službenih psov, istočasno pa so obvestili italijanske varnostne organe, saj so prve informacije nakazovale, da bi lahko prebegnili v Italijo," je razložil Ogulin.

Ob približno 20. uri so na italijanski strani nato prijeli tri moške, ki so po opisu ustrezali osumljencem. "Naknadno se je tudi izkazalo, da posedujejo določene predmete, s katerimi smo jih lahko povezali s tem dogodkom," še pravi prvi mož novomeških policistov. V skladu s sporazumi, ki veljajo na tem področju, so bili osumljenci okrog polnoči predani koprskim policistom, včeraj dopoldne pa so jih kriminalisti pripeljali na PU Novo mesto.

Kako dolgo pa so lahko v policijskem pridržanju?

V policijskem pridržanju so lahko do 48 ur, po predvidevanjih naj bi jih danes dopoldne predali preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novem mestu.