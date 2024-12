Vetrnice v Ilirski Bistrici? Podporniki in nasprotniki podpise predali ministrstvu

Predstavniki Civilne iniciative Snežnik so na ministrstvo za naravne vire in prostor dostavili zbrane podpise v znak nasprotovanja projektu postavitve devetih vetrnic v občini Ilirska Bistrica. Kot so pojasnili, je s projektom predviden poseg v območje neokrnjene narave, gre tudi za vodovarstveno območje. Hkrati pa je podprise zbrala tudi druga iniciativa iz Ilirske Bistrice, ki postavitev elektrarn podpira.

Pred odhodom v Ljubljano so predstavniki Civilne iniciative Snežnik na novinarski konferenci v Ilirski Bistrici povedali, da so v dobrem mesecu dni zbrali 969 podpisov, s katerimi občani sporočajo nestrinjanje z umestitvijo vetrnih elektrarn v njihovo okolje. Dodali so jim 213 pripomb, ki so jih prav tako zbrali v minulem mesecu. Andrej Bergoč iz civilne iniciative je povedal, da vetrnicam nasprotujejo predvsem zato, ker posegajo v območje neokrnjene narave, prav tako pa gre za vodovarstveno območje. S postavitvijo vetrnic bi po njegovih besedah potencialno lahko prišlo do ogrožanja virov vodne oskrbe v občini, spomnil je tudi na gradnjo novih povezovalnih vodovodov. Opozoril je, da bi lahko vetrnice ogrozile vodooskrbo celotne obalne regije in Krasa.

Predstavniki Civilne iniciative Snežnik FOTO: 24ur.com icon-expand

Drugi predstavnik iniciative Egon Zevnik je dodal, da si tako trenutna lokalna občinska oblast kot tudi tamkajšnji prebivalci predstavljajo drugačen razvoj občine, prednost pa v zadnjem obdobju dajejo trajnostnemu turizmu, ki jim prinaša tudi dobre finančne obete. Po njegovih besedah bi vetrnice kakršnokoli turistično dejavnost v občini ustavile, saj si nihče ne želi počitnikovati blizu vetrnic, ki v višino segajo tudi do 250 metrov. Zevnik je potrdil, da so istočasno zbirali podpise za pristopne izjave k civilni iniciativi. Te bi namreč potrebovali, v kolikor se bodo morali v projekt vključiti kot stranka v postopku. Kvota za ta cilj je 500 podpisov, ki ga do danes še niso dosegli, a so po njegovih zagotovilih blizu te meje. Civilno iniciativo Snežnik je z obiskom novinarske konference podprl tudi tamkajšnji župan Gregor Kovačič. Kot je povedal po dogodku, gre za naravno pomemben prostor, del katerega sodi v zavarovano območje Natura 2000, zaradi česar si zasluži še dodatno skrb in varovanje. Povedal je, da si občina na tem mestu prizadeva umestiti regijski park, v katerem vidijo tudi razvojne priložnosti, ob čemer je spomnil na sosednje občine, ki so na tak način "v občine prinesle kar nekaj evropskega denarja". Kovačič se zaveda, da lahko vlada s sprejetjem državnega prostorskega načrta kljub jasni volji občanov še naprej vztraja, a kot je dodal, bi to predstavljalo popolno in nesramno ignoranco: "Popolno ignoranco tako občanov Ilirske Bistrice, ki so nedvoumno sporočili, da si tega projekta ne želijo, kot tudi popolno ignoranco občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je v manj kot tednu dni po predstavitvi projekta sprejel zavezujoče sklepe, ki nasprotujejo državnemu prostorskemu načrtu." V treh tednih zbrali tudi več kot 600 podpisov v podporo gradnji vetrnih elektrarn Hkrati pa so v treh tednih v mesecu decembru občani in občanke Ilirske Bistrice zbrali tudi 623 podpisov podpore začetku postopka državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Ilirska Bistrica. "Ni nam vseeno, da tisti, ki nasprotujejo vsemu, še posebej pa razvoju in napredku našega kraja, dvigajo svoj glas v imenu nas vseh, medtem ko nam nihče ne prisluhne. Hočemo, da se izdelajo strokovne podlage in okoljsko poročilo o našem območju in se šele potem odloča o tem, ali bomo v Ilirski Bistrici lahko imeli vetrne elektrarne in v kakšnem obsegu," so poudarili.

Veternica FOTO: AP icon-expand