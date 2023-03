Civilna iniciativa vložila podpise proti projektu snežne dvorane pod Joštom

Pod peticijo se je v manj kot tednu dni podpisalo skoraj 3000 ljudi. Njihove podpise je civilna iniciativa danes izročila predstavnikom občine, podpise pa bo zbirala še naprej. Kot je izpostavila pobudnica peticije, predsednica Turističnega društva Besnica Živa Slavec, sedaj od odgovornih na občini pričakujejo dialog.

"V bodoče upam, da bo to lekcija za vse nas, da se je treba skupaj odločati o prihodnosti našega okolja, in to ne le v Besnici in Kranju. Mislim, da je to tudi širši problem," je povedala Slavceva in pojasnila, da je ta teden prejela več klicev ljudi iz drugih koncev Slovenije, ki se srečujejo s podobnimi zgodbami in problemi.

Prebivalci Besnice so za projekt, ki je v fazi umeščanja v prostor v okviru sprememb občinskega prostorskega načrta, izvedeli iz lokalnega spletnega medija Trma in vaških govoric. Projekt, za katerega naj bi padlo več kot 20 hektarov gozdnih površin, naj bi obsegal pokrito dvorano s celoletno smučarsko progo in drugimi programi, od drsališča in ledene plezalne stene do tekaških prog. Ob objektu naj bi bili tudi hoteli in gostinski obrati.