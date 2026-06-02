Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Civilna iniciativa vztraja pri referendumu: 'Bili smo priča farsi'

Ljubljana, 02. 06. 2026 15.39 pred 42 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA M.S.
Parkomat v Ljubljani

Civilna iniciativa za Ljubljano tudi po ponedeljkovem izglasovanju umika odloka o parkiranju v Ljubljani vztraja pri izvedbi referenduma o tem odloku. Umik je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, so poudarili na novinarski konferenci.

"Referendum bo," je na novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo poudarila predstavnica civilne iniciative Barbara Rovšek. Kot je izpostavila, so organizirani za naslednji korak in pripravljeni na referendumsko zmago.

Tiskovna konferenca je sledila burnemu ponedeljkovemu dogajanju v ljubljanskem mestnem svetu, ko so mestni svetniki na izredni seji, četudi so vmes izvedeli, da je civilna iniciativa že vložila podpise za referendum, najprej izglasovali umik spornega odloka, nato pa na ločeni seji brez glasu proti sprejeli še sklep o razpisu referenduma.

Kot je spomnila Rovškova, so zahtevo za referendum, pod katero se je podpisalo 14.051 občanov, vložili v ponedeljek ob 12.50. "Župan pa se je sedem ur kasneje na seji sprenevedal, da zahteve ni, in izsilil glasovanje o umiku odloka," je dejala.

Umik odloka je po besedah Rovškove pravno sporen, ker, kot je povedala, se ne more umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Kot je pojasnila, je na podlagi zakona o lokalni samoupravi odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten.

"Da je pobuda zbrala dovolj podpisov podpore, ni utemeljen razlog. Da se bojijo slišati množice, ki so jih ignorirali desetletja, tudi ne," je poudarila.

Civilna iniciativa za Ljubljano.
Civilna iniciativa za Ljubljano.
FOTO: Bobo

'To je farsa'

V kolikor pa na občini menijo, da je odlok neustaven ali nezakonit, pa naj po njenih besedah to javno priznajo, se soočijo s posledicami in ga umaknejo. "Čemur smo bili priča v ponedeljek, je farsa naše občine," je bila kritična Rovškova.

Mestni svet je po zbranih podpisih dolžan spoštovati institut referenduma, je izpostavila in izrazila prepričanje, da bi morali vsi, ki so glasovali za umik odloka, skupaj z županom Zoranom Jankovićem odstopiti.

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Rok Trkaj je ob tem izrazil začudenje, da je informacija o vložitvi zahteve za referendum na Mačkovi ulici kljub vsej moderni tehnologiji in bližini obeh objektov potrebovala več ur, da je dosegla mestno hišo.

Preberi še Janković: Referendum ne spremeni ničesar, bolje dati milijon za igrišča

Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, pa je na današnji redni tedenski novinarski konferenci poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Osebno bi milijon evrov, kolikor bo po oceni Mestne občine Ljubljana stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno.

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Jernej Kastelic je ocenil, da bo referendum stal manj, kot je ljubljanska občina v zadnjih petih letih namenila odvetniški družbi Kozinc. "Naša ocena pa je, da bo stal tudi manj, kolikor stane Jankovićevo predvolilno glasilo, se pravi glasilo Ljubljana," je dejal.

Štepanjsko naselje
Štepanjsko naselje
FOTO: Bobo

Več referendumskih vprašanj?

Referendum bo potekal 12. julija. V civilni iniciativi jih ob tem ne skrbi, da zaradi poletnih počitnic ne bi dosegli kvoruma. "V ljubljanskih soseskah živi več kot polovica Ljubljane, mislim, da imajo absolutni interes, da bodo šli na volišče," je prepričan Kastelic.

V civilni iniciativi Jankovića po besedah Rovškove obenem pozivajo, da do konca tega tedna razpiše referendumski dan o najbolj perečih vprašanjih, o katerih se hočejo in morajo odločati prebivalci. Ljubljančani bi tako na isti dan odločali o sežigalnici, nočnih parkirnih tarifah, garaži pod tržnico in o kanalu C0.

Preberi še Mestni svetniki izglasovali razpis referenduma o parkirnem odloku

Pri slednjem zahtevajo naslednje jasno vprašanje: "Ali se strinjate, da se takoj in trajno ustavi gradnja ter obratovanje kanala C0 na vodovarstvenem območju, pri čemer morajo vso finančno in pravno odgovornost ter stroške sanacije v celoti kriti podpisniki in odgovorni vodje projekta, ne pa proračun Mestne občine Ljubljana?"

Kot je dejala Rovškova, dobro vedo, "da župan nima poguma in da referenduma ne bo razpisal". Zato bodo tekom te referendumske kampanje na terenu začeli zbirati podpise za prvi vsemestni zbor občanov, kjer se bo odločalo o perečih težavah in skupnih rešitvah.

civilna iniciativa parkiranje referendum ljubljana

Primorska avtocesta: proti Kopru le po enem pasu, nastaja zastoj

Po hitrih zaslišanjih v četrtek glasovanje o ministrski ekipi

24ur.com Umag: 'obupan klic na pomoč' in sporno kazanje na Slovence
24ur.com Slovenija zaradi blokade volitev na pogovor poklicala odpravnico poslov BiH v Sloveniji
24ur.com Vse parlamentarne stranke za preklic referenduma o izvedbi projekta Jek 2
24ur.com Mesec: Proti interventnemu zakonu z vsemi sredstvi
24ur.com Več kot dovolj podpisov za parkiriščni referendum, Janković umika odlok
24ur.com Kakšen je politični utrip v Sloveniji?
24ur.com Pirnat po obtožbah Svobode: Volil sem Goloba, pa sem globoko razočaran
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anonymous2024
02. 06. 2026 16.03
Čisti ego civilne iniciative... namest da bi sprejel zmago da so umaknali odlok vztrajajo z referendumom za neki kar ne bo imel vpliva in zapravljajo davkoplačevalski denar... Po eni strani upam da gre referendum skozi in da izglasujejo ljudje da je ok odlok potem se bodo šele lahko pritoževali ko bo ponovno uveden.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
02. 06. 2026 15.54
Ja in mol policija in redarji naj začnejo takoj pisati kazni za vse nepravilno parkirane avtomobile to bo dnarja kot pečk
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
moskisvet
Portal
Umrl je znani igralec – star je bil le 44 let
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744