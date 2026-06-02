Civilna iniciativa vztraja pri referendumu: 'Bili smo priča farsi'

"Referendum bo," je na novinarski konferenci pred ljubljansko mestno hišo poudarila predstavnica civilne iniciative Barbara Rovšek. Kot je izpostavila, so organizirani za naslednji korak in pripravljeni na referendumsko zmago.

Tiskovna konferenca je sledila burnemu ponedeljkovemu dogajanju v ljubljanskem mestnem svetu, ko so mestni svetniki na izredni seji, četudi so vmes izvedeli, da je civilna iniciativa že vložila podpise za referendum, najprej izglasovali umik spornega odloka, nato pa na ločeni seji brez glasu proti sprejeli še sklep o razpisu referenduma.

Kot je spomnila Rovškova, so zahtevo za referendum, pod katero se je podpisalo 14.051 občanov, vložili v ponedeljek ob 12.50. "Župan pa se je sedem ur kasneje na seji sprenevedal, da zahteve ni, in izsilil glasovanje o umiku odloka," je dejala.

Umik odloka je po besedah Rovškove pravno sporen, ker, kot je povedala, se ne more umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Kot je pojasnila, je na podlagi zakona o lokalni samoupravi odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten.

"Da je pobuda zbrala dovolj podpisov podpore, ni utemeljen razlog. Da se bojijo slišati množice, ki so jih ignorirali desetletja, tudi ne," je poudarila.