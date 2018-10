Civilna zaščita opozarja: Očistite odtočne sisteme

Močni nalivi, ki jih v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pričakujemo predvsem od nedeljskega jutra do ponedeljkovega večera, lahko povzročijo hitro naraščanje in lokalno razlivanje hudournikov in manjših potokov. Poveljnik Civilne zašite RS Srečko Šestan nam je povedal, da je ves čas v stiku z vremenoslovci na ARSU, kjer večjih poplav ne pričakujejo. Prišlo naj bi do običajnih razlivanj, večinoma po kmetijskih zemljiščih."Večja težava bo veter in vetrolomi na Notranjskem, južni Primorski in jugu države zaradi smeri vetra," je poudaril Šestan.