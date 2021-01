Na silvestrovo v Celju obtičal avtobus Moldavcev, pomagala jim je civilna zaščita

Državljani Moldavije so bili na poti na Portugalsko, ko se jim je v Celju pokvaril avtobus. Ker so imeli zaplete s plačilom popravila, bi se lahko zgodilo, da bi 53 moldavskih državljanov moralo prvo noč v letu 2021 preživeti pod milim nebom. A na pomoč jim je priskočila celjska civilna zaščita, ki je zanje uredila prenočišče in hrano. Tako pa so poskrbeli tudi za varnost občanov, saj so preprečili, da bi se tuji državljani v času epidemije koronavirusa razkropili po mestu.

Kot pripoveduje poveljnik CZ MO Celje Teodor Goznikar, je 31. 12. 2020 okoli popoldneva v Celju ostalo 51 državljanov Moldavije in dva voznika avtobusa, ki je bil na poti na Portugalsko. Pokvaril se jim je avtobus, ker ni bil plačilni dan, pa so, kot je pojasnil poveljnik, imeli zaplete s plačilom za popravilo avtobusa in zato so obtičali v Celju. Tako so imeli kar naenkrat 53 ljudi pod milim nebom in zanje je bilo treba poskrbeti. To je naša naloga, je povedal Goznikar. CZ MO Celje se je tako hitro odzvala in jim priskočila na pomoč. Ljudje niso prišli sem silvestrovat, ampak so bili na poti, je poudaril poveljnik.

Poskrbeli za varnost tujcev in občanov K sreči so za zaplet izvedeli že čez dan, saj si ne zna predstavljati, kako bi lahko zanje poskrbeli, če bi zato izvedeli šele ponoči. Potniki so namreč na prostem, nekateri brez ustreznih oblačil za ta zimski čas, stali devet ur, bili so prepuščeni sami sebi. "Zeblo jih je, bili so lačni. Zaradi epidemije z novim koronavirusom tudi zanje velja prepoved gibanja po državi, zato se je civilna zaščita hitro odzvala in poskrbela zanje," je povedal.

To je bilo izjemnega pomena, saj so morali zagotoviti, da se ti ljudje ne sprehajajo po mestu. Njihovo zdravstveno stanje namreč ni bilo znano in zaradi epidemije novega koronavirusa je bilo nujno zagotoviti, da ostanejo skupaj. Preprečiti je bilo treba, da se razkropijo po mestu, izpostavlja Goznikar. Zato so organizirali nadomestni avtobus podjetja Nomago, ki jih je varno pripeljal do namestitve.

Poskrbeli za nastanitev in tople obroke, po odhodu razkužili prostore Nastanili so jih v celjskem hostlu in jim priskrbeli hrano in pijačo. Pomoči so bili zelo veseli, saj je bila zelo mrzla noč:"Ne znam si predstavljati, da bi te ljudi pustili zunaj, na mrazu,"pravi Goznikar. Za topel obrok je poskrbel celjski gostinecMiran Ojsteršek iz gostilne Oštirka. Ker je bilo pripravljenih obrokov več, so preostanek dobili celjski brezdomci, ki so se toplega obroka izjemno razveselili, je še povedal Goznikar.

Včeraj se je Veleposlaništvo Republike Moldavije na Portugalskem dogovorilo s servisnim podjetjem, ki je servisiralo avtobus in osebe so lahko zapustile začasno namestitev civilne zaščite. Avtobusu je tako uspelo zapustiti Celje. Protokoli ob tem so jasni, poudarja Goznikar, po odhodu so prostore celotnega Mladinskega hotela Celje v MCC razkužili pripadniki Poklicne gasilske brigade Celje. "Po svoji moči smo naredili vse, kar je bilo prav , da smo zagotovili varnost in da so državljani Moldavije siti in veseli zapustili državo," je sklenil Goznikar.