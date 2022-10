Civilna zaščita v razsulu: sistem naj se postavi na novo

Inšpekcijski nadzor je razkril kaos v delovanju civilne zaščite. V državi imamo enote, ki so na papirju sicer izpopolnjene, a kaj, ko pripadnikov o tem ni nihče obvestil. Pa enote, ki so neusposobljene in brez opreme. Imamo poveljnika, ki imen pripadnikov ne zna povezati z obrazi, in regijski center, ki je že 25 let brez načrta aktivacije ... Zaključek pa: pristopiti je treba k prenovi koncepta civilne zaščite, saj sedanji več kot očitno ne deluje.

Inšpekcijski nadzor nad delovanjem enot Civilne zaščite je razkril vrsto pomanjkljivosti. Enote, ki obstajajo le na papirju, neusposobljeni pripadniki, pomanjkljiva oprema, vodja, ki članov svojih enot sploh na pozna, in drugi, ki se mu na poziv ne zdi vredno priti v regijski center, je kratek povzetek ugotovitev, ki nas lahko upravičeno skrbijo. Obenem pa to tudi pojasni odločitev vlade, da z mesta generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje razreši Darka Buta, ki je bil odgovoren za delovanje civilne zaščite.

Nadzor je potekal na eno od septembrskih sobot. Glavni inšpektor je odredil aktiviranje šestih enot, in sicer eno državno, po eno enoto v dveh regijah in po eno enoto v treh občinah. Na nivoju države so izbrali Enoto za hitre intervencije (EHI), v regijski izpostavi Postojna so aktivirali enoto za RKB* izvidovanje, v regijski izpostavi Ptuj pa tehnično-reševalno enoto. Med občinami so za nadzor izbrali Brežice, Škofjo Loko in Maribor. V prvi so aktivirali tehnično enoto za poplave, v drugi tehnično enoto za potres, v tretji pa službo za podporo. Vsem centrom za obveščanje so odredbe o aktiviranju predali istočasno, ob 8.15. Hkrati so o tem obvestili pristojnega poveljnika Civilne zaščite in župana. Pripadniki so se morali zbrati na vnaprej določenih zbirnih mestih. Tam so jih pričakali inšpektorji, ki so jih popisali ter preverili njihovo osebno opremo in skupno opremo enote.

icon-expand Civilna zaščita: Računamo na njihovo pomoč. FOTO: Aljoša Kravanja