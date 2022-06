Civilni invalidi vojn opozarjajo na raztresena ubojna sredstva

Vojaška eksplozivna ubojna sredstva iz prve in druge svetovne vojne in vojne za Slovenijo, raztresena po območju Slovenije, še vedno ubijajo in pohabljajo civilno prebivalstvo, so izpostavili v Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije.

Lani je bilo zbranih skoraj 13.363 kilogramov neeksplodiranih ubojnih sredstev oz. skoraj 4271 kosov, letos pa že več kot štiri tone, ki jih je državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi uničila, so navedli.

Prebivalce opozarjajo, da morajo biti posebno previdni, če ob kakršnikoli priložnosti opazijo ali pridejo v stik z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ali pa samo sumijo, da gre za tako sredstvo. Pozivajo jih, da se predmetov ne dotikajo, prostor pa naj zavarujejo in to takoj sporočijo na telefon 112.

V smislu slogana zveze Nikoli več vojn izpostavljajo, da je varovanje države in državljanov ena najpomembnejših vsebin delovanja družbe. Po njihovi oceni jo je treba upoštevati tudi pri urejanju drugih področij, denimo gospodarskih, pravnih in socialnih. Morebitne nesporazume pa je nujno reševati na dogovoren način na vseh ravneh, da ne bi prihajalo do oboroženih spopadov, so zapisali na spletni strani.

Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije je bila ustanovljena 22. decembra 1970, v naslednjih letih pa so bila ustanovljena tudi njena medobčinska društva, in sicer v Celju, Kranju, Ljubljani, Novi Gorici, Novem mestu in Mariboru.