Civilni nadzorniki opozorili na korupcijska tveganja pri drugem tiru

Nov investicijski program sicer investicijsko vrednost projekta ocenjuje na 743,58 milijona evrov brez DDV. Bajec je med drugim izpostavil, da je "izrazito previsok strošek" intelektualnih storitev, kot sta nadzor in projektiranje. Na tej postavki je predvidenih 125 milijonov evrov. "Znotraj tega je okoli 60 milijonov predvidenih za nadzor in nadzor nadzora. Menimo, da je tu vsaj za tretjino prekoračena normalna vrednost in da si je nekdo s takimi številkami odprl zlat rudnik za naslednjih deset let," je dodal podpredsednik projektnega sveta Emil Milan Pintar .

Temeljna pripomba projektnega sveta na noveliran investicijski program se po besedah njegovega predsednika Jadrana Bajca nanaša na dvotirnost. "To seveda ne pomeni, da se vse naredi takoj, se pa mora skladno z nekim terminskim planom definirati in v doglednem času izvesti," je dejal na današnji novinarski konferenci.

Člani sveta so se dotaknili tudi terminskega načrta. "Menimo, da bi moral imeti projekt obvezujoč terminski plan, saj ni vseeno, kdaj se proga naredi," je dejal Bajec in izpostavil, da je bilo sprva načrtovano, da bo proga v uporabo predana v začetku leta 2026, nov terminski plan pa predvideva, da se bo to zgodilo avgusta tistega leta.

Pintar je opozoril tudi na pomanjkljive načrte glede izkopanega materiala pri gradnji drugega tira. "Ta postavka je v prejšnjem in sedanjem investicijskem programu vredna 50 milijonov evrov. Če za 50 milijonov evrov ne podate natančnega investicijskega dela, potem je nekaj narobe. Ocenjujemo, da gre za izrazito veliko korupcijsko tveganje," je dejal.

"Metodologija je zelo šibka in zelo netransparentno predstavljena. Če pogledamo načine izračunov, ni popolnoma jasno, na kakšen način so bile nove stopnje donosnosti tega projekta izračunane," je nov investicijski program komentiral Josipovič.

Civilni nadzorniki so pozvali tudi k ponovnemu premisleku o elektrifikaciji proge. Kot so poudarili, se vsi okoli nas odločajo za izmenični tok, mi pa smo izbrali enosmernega. "Odločili smo se za nekaj, kar bo v 30 letih popolnoma zastarelo," je dejal Pintar. Bajec je med drugim opozoril še, da projektni svet dokumente dobi v obravnavo, ko so jih pristojni organi že sprejeli, kar ni bil namen ustanovitve projektnega sveta za civilni nadzor.