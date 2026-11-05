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Torba za nujne primere: ne strašenje, temveč priprava na nepričakovane dogodke

Ljubljana, 05. 11. 2026 20.15 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
Laura Gomboc
Hrana za nujno preživetje

Priporočila Evropske komisije, naj si doma naredimo zaloge vode, hrane in zdravil za primer izrednih razmer, so smiselna, ocenjuje prvi mož Uprave za zaščito in reševanje Srečko Šestan. Glede na dogajanje po svetu je to zelo dobrodošel ukrep, ki pa bo potreboval nekaj časa, da bo zaživel, dodaja.

Vsak naj ima doma pripravljeno torbo za nujne primere, v kateri naj bodo stvari za hitro evakuacijo, je eno od priporočil novih evropskih smernic. In kaj dati v tak nahrbtnik? "Za krizne razmere je najbolje, da imamo doma nepokvarljive izdelke, ki zdržijo daljši čas, se pravi odpade sveža zelenjava, kruh," pojasnjujejo na Karitasu.

Potrebna je tudi zaloga vode, od dva do tri litre na osebo na dan, zdravila in prva pomoč, svetilka, radio, nekaj gotovine, dokumenti ter prenosna baterija za telefon. Na Upravi za zaščito in reševanje menijo, da so predlogi smiselni.

"Mislim, da škoduje ne nič, ne mislim tukaj samo na vojno, ampak tudi na druge nesreče, ki nas lahko doletijo," opozarja vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Srečko Šestan. "Ocenjujem, da je to ukrep, ki je dobrodošel, seveda bo pa rabil nekaj časa, da bo zaživel."

Izpad električne energije, hekerski napadi, poplave, potresi, vojna – v kriznih razmerah bi morali vsi vedeti, kako ravnati in biti na to pripravljeni.

Navodila, kako se na krizne razmere pripraviti, ima čedalje več evropskih držav. Zadnji podatki kažejo, da smo dobro pripravljeni tudi doma. "Po barometru iz leta 2024 je kar 65 odstotkov ljudi reklo, da ima že tako doma neko zalogo, hrane ali drugih stvari, s katerimi bi lahko preživeli 72 ur ali še več," pojasnjuje Šestan.

Namen priporočil ni prestrašiti, ampak ljudi karseda dobro pripraviti na dogodke, ki jih vnaprej ne moremo napovedati.

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KOMENTARJI22

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jekras
05. 11. 2026 21.52
če bo kje počilo, kar bo, verjamete da tistih ki zanikate ne boste pri meni v bunkerju
Odgovori
0 0
Samo navijač
05. 11. 2026 21.50
Sirjenje panike preko njihovih medijev , to meji ze na kaznivo dejanje.
Odgovori
+0
1 1
srecnii
05. 11. 2026 21.49
Na kmetiji imamo zaloge za celo zimo in spomlad, vloženo zelenjavo, krompir v kleti, salame, še žita mamo po sodih.....pa krave v hlevu, mlek, maslo, skuta, drva v gozdu, kislo zelje, kisla repa, korenje v kleti, pa zelje v glavah....
Odgovori
0 0
nelika123
05. 11. 2026 21.41
Po mojem mnenju, se eu vodjem vse bolj fuzla. To pa zato, ker so ne izvoljeni in se počutijo da so nad nami. Svoje napake pa prikrivajo s tako butastimi ukrepi.. Poleg zamaškov, seveda
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+5
6 1
tech
05. 11. 2026 21.40
Ena največjih neumnosti, kar so predlagali v tej komisiji. Če zaradi dogajanje po svetu bomo to potrebovali, bo hrana in voda za tistih par dni najmanjša skrb.
Odgovori
+5
6 1
urko112
05. 11. 2026 21.38
dej se nekam zalete
Odgovori
+4
5 1
kle21
05. 11. 2026 21.37
A kdo točno določene torbe prodaja?
Odgovori
+3
4 1
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
05. 11. 2026 21.37
Ponovno še večje strašenje. Mene je najbolj strah naših in eu politikov. Oni si želijo teh razmer, da prikrijejo kar se več ne da prikriti. Zavajanje in laži. Nanreč vsak ima doma toliko hrane in oblek, da bi zadostovalo za en teden. ne vem zakaj pa bi moral imeti vse to shranjeno v nahrbtnik.
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+4
5 1
IKOSS
05. 11. 2026 21.23
Pred leti so bile v Ljubljani poplave. Številne stavbe so bile tedaj poplavljene in ena izmed prizadetih je nejevoljno postavila vprašanje civilni zaščiti, kdaj ji bodo zagotovili škornje. Odgovor župana je bil, da v kolikor oseba živi na barju, bi pač kazalo imeti takšno obuvalo doma in ne čakati na državo, da ga zagotovi. Poanta. Vsak racionalen posameznik se zaveda, da do takšnih in drugačnih izrednih dogodkov prej ali slej pride. Torej ni pravo vprašanje, ali se bo to zgodilo, temveč, kdaj! Posledično se je na takšne dogodke smiselno pravočasno in ustrezno pripraviti. V tem primeru je takšne dogodke bistveno enostavneje in z manj stresa prebroditi, na drugi strani pa je pritisk na nujen službe v takšnih izrednih razmerah občutno manjši. Prav nenavadno je videti, kako se nekateri iz smiselnega poziva norčujejo, vidijo v tem nekakšne zarote, ipd. Zagotovo pa bi bili ravno ti posamezniki najbolj glasni, če bi se kak tak dogodek zgodil in bi od države zahtevali to, ali ono, seveda takoj.»Živimo, kot da bo sto let mir, a pripravljajmo se, kot da bo jutri vojna.« Ta misel nekdanjega jugoslovanskega predsednika je bila osrednje vodilo obrambne doktrine nekdanje države (splošni ljudski odpor in družbena samozaščita) ter je poudarjala nenehno pripravljenost na obrambo države ob hkratnem grajenju mirnodobnega življenja in gospodarstva. Koncept je ravno toliko aktualen danes, kot je bil tedaj!
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-4
1 5
srecnii
05. 11. 2026 21.20
Vlada desna kuje načrt kako ljudi pripeljat do tja, narod zbudite se dol s to vlado
Odgovori
-3
4 7
manga
05. 11. 2026 21.19
Kaj pravita Peterle in Rupel ?
Odgovori
+0
1 1
srecnii
05. 11. 2026 21.19
To dela nam SDS in desna vlada, pokvarjenci ki napeljujjeo ljudi v sovraštvo
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+0
6 6
Primož Rus
05. 11. 2026 21.13
to ni "strašenje".....hahaha.....TOLE JE DELANJE TOTALNE PRETIRANE PANIKE !!!
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+8
9 1
fer23
05. 11. 2026 21.11
Ne strašenje... točno to če že mislite na tak način razdelite pakete, tisti kateri to širijo imajo vse preveč zaslužka na naše "žule" in točno to se zavedajo, da na ta način ustrahovanje še kopičijo svoje premoženje.
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+7
7 0
Anion6anion
05. 11. 2026 20.57
Kdaj bo vlada začela razdeljevati te rukzake? A jih bomo dobili vsi ali samo tisti ki so volili desne?
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+2
5 3
čokolino23
05. 11. 2026 20.51
KDAJ BO 3.SVETOVNA VOJNA ,KI SI JO EVROPA TAKO ZELO ŽELI ???
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+7
9 2
konc
05. 11. 2026 20.48
Če bomo mi v Sloveniji enkrat morali bežati z nahrbtniki, bo že tako hudo, da se nam tudi bežati več ne bo izplačalo. EU birokrati pa bi lahko prenehali s zganjanjem panike in strašenjem svojega prebivalstva. Največja grožnja nam, so oni sami.
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+8
9 1
Na pol ovca
05. 11. 2026 20.36
Kuhanje žabe je skoraj končano...
Odgovori
+9
10 1
Anion6anion
05. 11. 2026 20.34
A po treh dneh pa spet nastopi mir in vse se vrne v prejšnje stanje? Ti bruseljski birokrati so res mahnjeni
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+10
11 1
periot22
05. 11. 2026 20.32
Nesposobni pokvarjeni evropski politiki svoj narod silijo v vojno, Evropo ste že prodali pokvarjeni Ameriki sramota, vi vsi bi morali leteti ne Vučić!!!!!!!!!!!
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+11
12 1
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