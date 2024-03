Širši nabor storitev med stavko: novela predvideva do 4000 evrov kazni

Poleg tega so po obstoječem zakonu zdravniki v času stavke dolžni opravljati vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti in za bolnike, starejše od 65 let, ter vse storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Po veljavnem zakonu o zdravniški službi so zdravniki v času stavke med drugim dolžni opravljati storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Gre zlasti za zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb in zastrupitev. Zdravniki so po obstoječem zakonu dolžni zdraviti tudi kronične bolezni, če bi opustitev zdravljenja neposredno in v krajšem času povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt.

Stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki se je začela 15. januarja, traja 11 tednov in je že pred časom postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi ustrezno dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko je bila večina mlajših zdravnikov v prejšnjem letu deležna dviga plač za pet plačnih razredov.

V primeru kršitev predlog novele predvideva globe v višini od 600 do 4000 evrov za zdravstveni zavod, drugo pravno osebo s koncesijo, gospodarsko družbo in zasebno ordinacijo. Za odgovorno osebo pravne osebe, torej denimo direktorja zdravstvenega doma ali bolnišnice, pa je v primeru kršitev predvidena globa od 250 do 400 evrov.

Levica podpira jasnejši zapis minimuma delovnega procesa v Zakon o zdravniški službi

Oglasila se je stranka Levica, ki spremembo zakona podpira. "Smo na stališču, da so vse storitve, ki jih v zakon zapisujemo - izdajanje bolniških potrdil, predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov - že v osnovi del 'minimuma delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja ali je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali delo drugih organizacij' in ne predstavljajo nobenih dodatnih omejitev pravice do stavke. Z zakonom le jasneje določamo, kaj minimum delovnega procesa je, sledimo pa načelu, da morajo ogrožene skupine - invalidi, otroci in bolni ter poškodovani delavci - pravico do varnega in dostojnega življenja tudi v času stavke Fidesa," so zapisali v sporočilu za javnost.

Izrazili so še upanje, da bo napovedana mediacija med sindikatom Fides in Vlado obrodila sadove in da bo Fides, tako kot ostali sindikati poklicev v zdravstvu, pristopil k pogajanjem za reformo sistema plač v javnem sektorju. "Trenutno stanje gre na roko izključno zasebnikom in tistim, ki javni zdravstveni sistem izkoriščajo za zasebne interese (izvajalci dvojne prakse), ki na račun stavke nadalje siromašijo javni zdravstveni sistem," so sklenili.