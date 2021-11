Sindikat prijavil neznanega policista, ki je Hojsu nezakonito posredoval več poročil

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je podal prijavo odklonskega pojava v Policiji in odklonskega ravnanja neznanega uslužbenca policije. Kot so pojasnili, je neznani uslužbenec Policije dne 3. 11. 2021 ali v dneh pred tem ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu nezakonito posredoval tri poročila o nadzoru, ki so bila izvedena na PU Nova Gorica, PU Novo mesto in UKP GPU.

icon-expand Aleš Hojs FOTO: Miro Majcen Notranji minister Aleš Hojs je nato dele navedenih poročil objavil na svojem profilu na Twitterju. "Kot izhaja iz njegove objave, poročila o nadzoru vsebujejo tudi osebne podatke posameznikov, ki se skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in splošne Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov štejejo za občutljive," so zapisali v SPS. Gre za podatke o članstvu v sindikatu, izrabi letnega dopusta in podobno. "Da gre pri podatkih o izrabi letnega dopusta za osebne podatke, ki niso prosti dostopni (niti za javne uslužbence), je pristojni Informacijski pooblaščenec odločil že v odločbi z dne 17. 2. 2016," so ob tem opozorili v sindikatu. Na podlagi navedenega so podali prijavo, saj obstaja utemeljen sum, da je neznani uslužbenec Policije nepooblaščeni osebi posredoval občutljive osebne podatke posameznikov in varovane podatke policije". V SPS pri tem zahtevajo še, da se v notranjem varnostnem postopku odkrije storilec in zoper njega ustrezno ukrepa, predvsem pa, da se ugotovi: - Kdo je nepooblaščeni osebi (ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu) posredoval osebne podatke, občutljive osebne podatke in varovane podatke Policije, ki vsebujejo osebne in občutljive podatke posameznikov. - Kdaj (datum, ura) in na kakšen način (elektronska pošta, interna pošta med Policijo in MNZ, osebno ...) so bili ti podatki posredovani. Od vodstva Policije pričakujejo, da zoper osebo, ki je posredovala te podatke, uvedejo ustrezne delovnopravne in druge postopke.