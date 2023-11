Član sindikata vojakov iztožil 100-odstotno plačilo za pripravljenost

Po pozitivnih sodbah na prvostopenjskem sodišču je pred nekaj dnevi tudi višje delovno sodišče razsodilo, da je ves čas v pripravljenosti v okviru varovanja državne meje treba plačati v višini 100-odstotne urne postavke, je sindikat zapisal na svoji spletni strani.

To "potrjuje naše trditve, da ministrstvo za obrambo s postopki na sodiščih za plačilo dolga iz naslova pripravljenosti le zavlačuje in varčuje", so ocenili.

Drugostopenjsko sodišče je sicer razsodilo, da tudi pripravljenost na določenem kraju, kjer je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti, torej je takoj na voljo za opravljanje nalog, predstavlja efektivni delovni čas.

Pravni red EU in zakon o delovnih razmerjih določata delovni čas in čas počitka, ob tem pa ne poznata ničesar vmesnega, so sodbo povzeli v sindikatu. Specialna obrambna zakonodaja pa med tema dvema kategorijama določa še pripravljenost na delovnem mestu ali na določenem kraju, ki se ne šteje v delovni čas. Ustavno sodišče je glede teh določb pojasnilo, da so protiustavne in se jih ne sme uporabljati zaradi neposredne uporabe direktive EU o delovnem času, so zapisali.

STA na odziv obrambnega ministrstva še čaka.