Svetnik občine Radenci se opravičuje za fizični napad

V pisnem opravičilu podžupanu, svojim najbližjim, volivcem in drugim prizadetim je Milko Zamuda navedel, da obžaluje dogodek na 11. redni seji občinskega sveta pred tednom dni. Dodal pa je, da je šlo za posledico "večletnega šikaniranja, mobinga, podtikanj, laži in zasmehovanja" zaradi njegovega dela v občinskem svetu. Kot je navedel, je nasedel provokaciji, s tem pa storil največjo življenjsko napako.

"Kar sem storil v trenutku osebne prizadetosti, ni bilo prav in tega se tudi zavedam," je zapisal. O svojem delovanju in vodenju občinskega sveta ter ozadjih dogodka pa se bo v prihodnje še izjasnil, je dodal. Župan Radencev Roman Leljak je sicer po incidentu izrazil pričakovanje, da bo Zamuda odstopil z mesta svetnika in da se do konca mandata ne bo več udeleževal sej. Leljak je takrat še povedal, da je podžupan Miran Jelen po incidentu poiskal zdravniško pomoč in vložil kazensko ovadbo proti Zamudi. Občina pridobiva pravna mnenja in načrtuje svojo ovadbo, je župan danes povedal za STA.

Roman Leljak FOTO: Bobo