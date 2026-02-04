Naslovnica
Slovenija

Svetnik občine Radenci se opravičuje za fizični napad

Radenci, 04. 02. 2026 12.13 pred 11 dnevi 2 min branja 13

Avtor:
L.M.
Incident Radenci

Član občinskega sveta občine Radenci Milko Zamuda se je opravičil za, kot je zapisal, "nedopustno dejanje" na seji občinskega sveta minuli četrtek, ko je fizično napadel podžupana Mirana Jelena. Dejanje obžaluje, označil pa ga je za posledico provokacije.

V pisnem opravičilu podžupanu, svojim najbližjim, volivcem in drugim prizadetim je Milko Zamuda navedel, da obžaluje dogodek na 11. redni seji občinskega sveta pred tednom dni.

Dodal pa je, da je šlo za posledico "večletnega šikaniranja, mobinga, podtikanj, laži in zasmehovanja" zaradi njegovega dela v občinskem svetu. Kot je navedel, je nasedel provokaciji, s tem pa storil največjo življenjsko napako.

Preberi še Svetnik Občine Radenci na seji fizično napadel podžupana

"Kar sem storil v trenutku osebne prizadetosti, ni bilo prav in tega se tudi zavedam," je zapisal. O svojem delovanju in vodenju občinskega sveta ter ozadjih dogodka pa se bo v prihodnje še izjasnil, je dodal.

Župan Radencev Roman Leljak je sicer po incidentu izrazil pričakovanje, da bo Zamuda odstopil z mesta svetnika in da se do konca mandata ne bo več udeleževal sej.

Leljak je takrat še povedal, da je podžupan Miran Jelen po incidentu poiskal zdravniško pomoč in vložil kazensko ovadbo proti Zamudi. Občina pridobiva pravna mnenja in načrtuje svojo ovadbo, je župan danes povedal za STA.

Roman Leljak
Roman Leljak
FOTO: Bobo

Na dogodek so se odzvali tudi v Neodvisni listi, katere član je Zamuda. Incidenta na četrtkovi seji ne odobravajo in ga obžalujejo, so navedli v zapisu na družbenem omrežju. Kot so poudarili, fizični odzivi ne sodijo v razprave demokratičnih institucij.

Dodali pa so, da seje občinskega sveta pod vodstvom župana Leljaka že dalj časa potekajo v napetem vzdušju, opozicijski svetniki pa da so pogosto soočeni s provokacijami, žaljivimi pripombami in prekinitvami razprav. Po njihovih navedbah je podžupan z žaljivimi besedami izzval Zamudo, ta pa je neprimerno odreagiral.

Radenci občinski svet Milko Zamuda Miran Jelen fizični napad
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
04. 02. 2026 17.52
.k spovedi naj gre.tam mu bo vse odpusceno..in bo dejanje lahko komot ponovil
Odgovori
0 0
Jožajoža
04. 02. 2026 17.46
sem že pozabil.zakaj že leljak ne sme v AVSTRIJO?????
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
04. 02. 2026 17.45
ti si heroj,ki si se postavil po robu okupatorju v radencih.leljakovi so radence uničili in je verjetno postala ena najslabših občin v sloveniji.turisti,ki obiskujejo ta kraj,se zgražajo.lep primer,kaj se zgodi,ko je županu sveto samo eno.:OKRAST OBČINSKI PRORAČUN in odstopit.
Odgovori
+1
1 0
zavetnik
04. 02. 2026 16.41
Mogoče obstaja življenjepis od oficirja JLA in potem podjetnika gospoda zagovornika NDH in ustaštva R.L za šoferja Jelena je pa vse znano
Odgovori
0 0
kovanec
04. 02. 2026 15.23
To ni pravi način komunikacije in tega ne zagovarjam. Postali smo nestrpna družba od kar imamo demokracijo. V demokraciji je prav to pomembno, da se znamo poslušat in spoštujemo drugače misleče. Taka dejanja obsojam. Trdim, da se temu lahko izognemo samo na en način, sprejeti je treba zakon, ki definira kaj je sovražni govor in to strogo sankcionirati.
Odgovori
+0
1 1
Jožajoža
04. 02. 2026 15.22
janšisti tiste,ki sekajo glave,kujejo v zvezde,levičar,ki pa brani slovence pred okupatorji,se pa opravičuje.prekliči opravičilo.si naš junak
Odgovori
+1
3 2
Jožajoža
04. 02. 2026 14.30
Napaka.da se domačin klanja OKUPATORJU
Odgovori
+0
3 3
mali.mato
04. 02. 2026 13.41
Strpnost skrajnih levičarjev v polni luči. Za prejšnje dogodke se je tudi opravičil? Celo policija je morala posredovati zaradi njegovega razgrajanja.
Odgovori
+4
6 2
Miran1960
04. 02. 2026 13.14
Eno najbolj bednih vodstev občine, takoj za prestolnico
Odgovori
+1
1 0
marker1
04. 02. 2026 13.20
Če imaš enega takega člana je težko voditi občinsko sejo.
Odgovori
+4
4 0
stoinena
04. 02. 2026 13.06
jah, z jezikom bi ga moral nazaj, mogoče bi potem uni mahnil. to je samo kdo se prej pusti provocirati.
Odgovori
+1
1 0
