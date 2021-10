Srebrna nit predstavila predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Vsi si želimo oditi dostojno, brez nepotrebnega trpljenja. Vendar pa zagotovil ni, smrt je lahko polna trpljenja in povezana z dolgotrajnim umiranjem, velikokrat tudi z izgubo človeškega dostojanstva. Prav to je bil razlog, zakaj so se lotili pisanja zakona. Ta "uveljavlja samostojno, avtonomno odločitev dobro informirane trpeče osebe, da zaprosi za pomoč pri končanju svojega življenja", poudarjajo. " Od te odločitve lahko kadar koli odstopi. V postopku uveljavljanja pravice so ji predstavljene vse možne medicinske alternative, o odobritvi prošnje pa odloča več za to usposobljenih strokovnjakov ," so dodali.

Komisija za medicinsko etiko zagovarja stališče, da je neetično vztrajati pri medicinskem ukrepanju, ko nikakršno zdravljenje ne more več premagati napredujoče bolezni. Pride čas, ko je prenehanje zdravljenja, ukrepanja in vsakršnega vplivanja na bolezen edina etična odločitev. V Sloveniji je človeško dostojanstvo in spokojno smrt mogoče zagotavljati s spoštovanjem obstoječe zakonodaje. Po zakonu o pacientovih pravicah lahko vsak bolnik zdravljenje ali vzdrževanje življenja zavrne in zdravniki morajo tako odločitev spoštovati, četudi je njena posledica smrt tistega, ki se je tako odločil.

Zgledovali so se po podobnih ureditvah v tujini, hkrati pa zakonski predlog uvaja tudi nekatere lastne rešitve. Kot poudarjajo, gre za uveljavitev zasebne, intimne odločitve posameznika, s katero uresničuje svojo pravico do odločanja v lastnih zadevah. "To pomeni, da je teža odločitve na pacientu in ne na zdravniku, saj ta strokovno oceno poda šele po tem, ko je pacient sprožil postopek pomoči pri (prostovoljnem) končanju življenja," pojasnjujejo. Predlog zakona predvideva tudi oblikovanje posebne komisije na ministrstvu za zdravje, ki bi ves čas bdela nad postopkom in zagotavljala, da bi ta potekal varno, brez vsakršne prisile in brez zlorab. "Tako se nikomur ne more zgoditi, da bi ga usmrtili proti njegovi volji," poudarjajo.

Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja bi lahko nudili le izvajalci zdravstvene dejavnosti v javni mreži, ki bi imeli tudi pravico do ugovora vesti. Na to je sicer že leta 2019 v svojem mnenju opozorila Komisija za medicinsko etiko, ki ji predseduje Božidar Voljč: "Pravica vsakega posameznika, da samostojno odloča o svojem življenju in smrti, vključuje v primeru evtanazije tudi tistega, ki naj jo izvede. Tu pravica osebe, ki želi umreti, naleti na pravico drugega, da prekinitev življenja uresniči ali jo zavrne. Če naj bi evtanazijo izvajali zdravniki, njihova pravica do ugovora vesti pomeni, da nobenega ni mogoče prisiliti, da bi svoje ali druge bolnike evtanaziral."

Soustanovitelj društva Srebrna nit Andrej Pleterski je sicer za STA danes dejal, da je Slovensko zdravniško društvo že pred časom izvedlo anketo, ki je pokazala, da bi bilo v primeru sprejetja takšnega zakona pri postopku pripravljenih sodelovati dovolj zdravnikov.