Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Člani Demosove vlade s pozivom k oblikovanju vlade, ki bo sledila vrednotam osamosvojitve

Ljubljana, 08. 04. 2026 15.24 pred 19 dnevi 2 min branja 28

Avtor:
STA Ti.Š.
Slovenske zastave

Člani Demosove vlade ob obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji pozivajo tiste, ki so na nedavnih volitvah v DZ pridobili zaupanje volivk in volivcev, da oblikujejo vlado, "ki bo sledila vrednotam osamosvojitve, in ne izključujočemu konceptu sovražnika". Od nove vlade pričakujejo, da bo boj proti korupciji postavila kot prioriteto.

V Sloveniji so prve večstrankarske demokratične volitve po drugi svetovni vojni potekale 8. aprila leta 1990. Na njih je zmagala koalicija Demos, ki je nato tudi sestavila vlado. Ta je bila imenovana 16. aprila 1990, njen predsednik pa je postal predsednik SKD Lojze Peterle.

Lojze Peterle je bil predsednik prve slovenske vlade.
Lojze Peterle je bil predsednik prve slovenske vlade.
FOTO: Aljoša Kravanja

V izjavi, ki jo je ob današnji obletnici v imenu predsednika prve slovenske vlade Peterleta posredovalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), so spomnili, da je koalicija Demos zmagala s programom samostojne in demokratične slovenske države. Kot so zapisali, je bil s tem poražen projekt prihodnosti Slovenije v propadajoči Jugoslaviji, s katerim so na volitvah nastopile stare politične sile. Državotvorna ideja Demosa je na podlagi pravice do samoodločbe doživela plebiscitarno potrditev slovenskega naroda decembra istega leta, samostojna država pa je bila na podlagi te volje in zakona razglašena junija 1991.

"Ta razvoj državotvorne ideje in njene uresničitve je vzpostavil bistveno politično razliko z revolucionarnim projektom partije, ki ni imel demokratične potrditve in ni imel za cilj samostojno in demokratično slovensko državo. Njen projekt je slovenski narod tragično razklal, osamosvojitev pa ga je poenotila in povezala," so dodali v izjavi.

Ob tem so se navezali tudi na aktualne razmere. Pojasnili so, da se jim zdi v času formiranja nove vlade pomembno opozoriti na bistveno razliko med obema projektoma in na dejstvo, da je "na volitvah poražena koalicija" ukinila Muzej slovenske osamosvojitve ter s tem pokazala, "da svojega dela ne osmišlja z vrednotami osamosvojitve". Prav tako smo po njihovi oceni v zadnjih letih doživeli politiko, ki je vodila v gospodarsko zaostajanje Slovenije ter poglobitev krize zdravstva in skrbi za starejše, ideološki odnos do kmetov, zdravnikov in podjetnikov pa je poglabljal polarizacijo.

30. obletnica ustanovitve Demosa.
30. obletnica ustanovitve Demosa.
FOTO: Bobo

Člani Demosove vlade so prepričani, da bi morale biti na plebiscitu utemeljene vrednote slovenske osamosvojitve zavezujoče izhodišče za delo vsake slovenske vlade. Prepričani so, da je Slovenija sposobna nove rasti in višje ravni sožitja. "V osamosvojitev smo šli za vse. Naj bomo tudi v miru vsi 'naši', vlada pa naj po najboljših močeh dela za skupno dobro," so še zapisali.

Demos vlada osamosvojitev vrednote
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
09. 04. 2026 14.19
Demos ?? ali je še kdo sploh z nami ?? sicer pa naj si zamislijo tile člani Vlade o darilu RKC v višini 7,5 milijarde Evrov , in to PROTI volji Ameriškega finančnega svetovalca Saksa , ki ga je poslala V POMOČ Ameriška vlada , "dajte RKC-ju delnice , dajte jim Obveznice , dajte jim gotovino na račune , SAMO NE JIM DAJATI LASTNINE V NARAVI je izjavil Saks " , in ravno to so tile Vladni Demosovci z Peterletom na čelu NAREDILI , VRAČANJE V NARAVI , še danes po 36 letih , nismo napolnili pogoltna usta RKC-ja , HVALA PAMETNJAKOVIČI Z PETERLETOM NA ČELU , sedaj pa bi nekaj svetovali , lepo prosim usedite se v naslanjače in popijte kamilico....
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
09. 04. 2026 09.56
Če bi se jih prikazalo pred volitvami, bi bolj vplivali na jzid volitev, kot pa skrivni posnetki BC!?
Odgovori
-1
1 2
jutri_pa_res
09. 04. 2026 09.37
Brez Demosa ne bi bilo samostojne Slovenije...ZKS s Kučanom na čelu je bila proti, na Trgu svobode v MB sem poslušal recimo Stanovnika, ki je grmel 'osamosvojitev je smrt za Slovenijo'...Ko jim je postalo jasno, da je osamosvojitev neizogibna, so pa skočili na osamosvojitveni vlak in postali pametni…Kučan je celo uspel postati prvi predsednik države in premagal glavnega osamosvojitelja Pučnika…To veliko pove o Slovencih…
Odgovori
-1
3 4
zibertmi
09. 04. 2026 10.46
če nebi komunisti zapustili zasedanje komunistov v beogradu se nebi nič začelo.če nebi bilo drnovška in kučana na pogajanjih na brionih bi vojna trajala kot v bosni,zalužil bi edino janez,edini komunist in titov štipendist,kot sta povedala kacin in bavčar takrat se z janezem,kot obrambnim nisitrom ni hotel pogovarjat ne politični vrh takratne srbije in ne vojaški,poilitični zaradi mnogih besed v njegovi diplomski nalogi,zaradi katerih je bil izključen iz partije,vojaški pa zaradi zdaje tajnih dokumentov leta 88 ko je bil priprt na roški,.taktratni slo komunisti,so ga obvarovali vojnega sodišča,kar je bila velika napaka
Odgovori
+1
4 3
xybb
09. 04. 2026 09.15
Ali bi spet radi kaj podarili cerkvi in privatizirali še kakško fabriko in banko kar še niso takrat pod petrletom to je korupcija
Odgovori
+3
6 3
Kostorog
08. 04. 2026 21.47
Jurski park in njegovi dinozavri.
Odgovori
+4
9 5
SDS_je_poden
09. 04. 2026 08.41
Točno to!
Odgovori
+0
3 3
pepe2
08. 04. 2026 20.11
Demos pozablja, da smo v letu 2026 in ne v začetku devetdesetih. Smo nazaj globoko v jugoslaviji, duh osamosvojitve je mrtev, jugoslovanski režim pa močnejši kot kdajkoli. Dokaz je, da tudi razkritje hude korupcije ni zamajalo jugoslovanskega duha.
Odgovori
+2
5 3
pepe2
08. 04. 2026 20.09
Vsakršen boj proti korupciji bi impliciral takojšnje preiskave in verjetno tudi številne aretacije v samem političnem vrhu. Tako da bo težka.
Odgovori
+5
5 0
tron3
08. 04. 2026 19.54
Nimajo se s čim hvaliti, kajti postavili so temelje, kako zavoziti in zadolžiti državo Slovenijo!!!
Odgovori
-1
4 5
DAN ODPRTIH VRAT
08. 04. 2026 19.05
Pa zaprisegi firerju je tale Demos največja katastrofa in sramota za Slovenijo
Odgovori
-6
3 9
jutri_pa_res
09. 04. 2026 09.32
Bres Demosa ne bi bilo samostojne Slovenije...ZKS s Kučanom na čelu je bila proti, na Trgu svobode v MB sem poslušal recimo Stanovnika, ki je grmel 'osamosvojitev je smrt za Slovenijo'...
Odgovori
+0
2 2
iskriv
08. 04. 2026 18.51
Demos je imel samo eno željo in to osamosvojitev , narod jim je prisluhnil in osamosvojili smo se . Po osamosvojitvi je DEMOS razpadel , razpadla je ideja o enotnosti in dobrobiti v Sloveniji , ker so si določeni politiki pričeli osamosvojitev razlagati po svoje in si jo prilaščati in si jo še danes . Takrat je bilo storjenih tudi mnogo velikih napak , med njimi vračanje premoženja , zlasti cerkvi itd. Nekateri politiki so si državo enostavno prilastili in ti isti so državo skoraj razprodali in finančno izčrpali in razdelili ljudi na politične pole , ki upropaščajo državo še danes in jo držijo v krču .
Odgovori
+6
11 5
DAN ODPRTIH VRAT
08. 04. 2026 18.50
Se pravi spet izbrisi,orožarske afere in prazne obljube o novi Švici
Odgovori
-1
5 6
DAN ODPRTIH VRAT
08. 04. 2026 18.48
Se pravi se bodo spet med sabo poklali za plen
Odgovori
-3
3 6
SDS_je_poden
08. 04. 2026 17.16
Pa dejte že nehat utrujat s to osamosvojitvijo. Takrat so bili drugi časi, drugačni problemi. Non stop eno in isto lajnanje o osamosvojitvi.
Odgovori
-4
3 7
Castrum
08. 04. 2026 17.52
Če ne bi bilo med leti 1987-1991 konkretnega boja za samostojno državo Slovenijo, bi ti danes tu na forumu pisal v jeziku svojih staršev z juga.
Odgovori
-1
8 9
SDS_je_poden
08. 04. 2026 18.23
Kastrirani penzič spet pišeš na pamet stvari? Niti toliko se nisi potrudil, da bi probal razumet, kaj sem povedal. Slabo, res slabo. Čisto na nivoju desnuharja.
Odgovori
-1
6 7
zmerni pesimist
08. 04. 2026 16.43
Svoboda in sds pa golob noče
Odgovori
-2
2 4
iskriv
08. 04. 2026 17.33
Nihče noče v vlado , ki bi jo vodil Janša razen NSI , ker je ta simbol za korupcijo in kriminal !
Odgovori
+1
8 7
Ne hodimnavolitve
08. 04. 2026 16.28
Predstava za javnost, zadaj pa kšefti tečejo. Vse kar se je v Sloveniji zgodilo v 35 letih je bil rop stoletja. Ljudem se je tako ali drugače pokradlo vse kar so ustvarili v bivši Yugi. Pod pretvezo, da je vse kar je nastalo v socializmu, zelo slabo. Človeštvo živi in ustvarja ne glede na sistem, ki jim ga narekujejo vladajoči in od tega vladajoči lepo živijo. Moje mnenje, dolžni ste se dogovoriti vsi, ki ste na volitvah prišli v parlament in sestaviti vlado. Če je Janša česar koli kriv, mu mora to dokazati sodišče ne pa Golob. In zakaj bi zapravljali naš denar za nove volitve, če nihče ne more garantirati drugačen rezultat. Pri dvomiljonskem narodu je preštevanje nesmiselno, dokler bo tako, bomo dajali drug drugemu humus, da raste.
Odgovori
-3
2 5
zibertmi
08. 04. 2026 18.27
dokazano mu je bilo,s janezevim pričanjem.prodaja orožja na jug.začetek državnega udara v depali vasi zaradi prav teh dokomentov,dokazana mu je bila bančna luknja,za katero so krvi v večini,kot je sam izjavil za rtv politični krediti.kriv in tudi obsojen je bil za patrijo.bil je prirejen razpis leta 2007 kar je potrdilo avstrijsko sodišče,ridl je šel v zapor,900 tisoč je pa romalo,kot so navedli avstrijski organi predsedniku takratne vladajoče stranke.da so pa prirejali dokumente v času covit vlade je pa tudi pravnomočno potrjeno v prid galetu,ki je te posle razkril
Odgovori
-1
5 6
murate
08. 04. 2026 16.00
Zibertmi iz tvojih ust v božja ušesa mimo ovc z volilno pravico
Odgovori
-1
3 4
zibertmi
08. 04. 2026 15.41
to govorijo ljudje,ki so svetlobna leta zgrešili pot ,ki jo je začrtal jože pučnik.ko se je to začelo je iz politike odšel tudi ivan oman.dva,ki bi znala drugače,za ljudi,ne za svoj žep
Odgovori
+3
9 6
anjerd
08. 04. 2026 15.31
To pa so sami sposobneži, razprodali so državo, delno podarili cerkvi. Naj bodo lepo tiho in uživajo v penziji.
Odgovori
+1
7 6
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
Zakaj izbrati izdelke lastne blagovne znamke?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669