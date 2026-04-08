Člani Demosove vlade s pozivom k oblikovanju vlade, ki bo sledila vrednotam osamosvojitve

V Sloveniji so prve večstrankarske demokratične volitve po drugi svetovni vojni potekale 8. aprila leta 1990. Na njih je zmagala koalicija Demos, ki je nato tudi sestavila vlado. Ta je bila imenovana 16. aprila 1990, njen predsednik pa je postal predsednik SKD Lojze Peterle .

V izjavi, ki jo je ob današnji obletnici v imenu predsednika prve slovenske vlade Peterleta posredovalo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO), so spomnili, da je koalicija Demos zmagala s programom samostojne in demokratične slovenske države. Kot so zapisali, je bil s tem poražen projekt prihodnosti Slovenije v propadajoči Jugoslaviji, s katerim so na volitvah nastopile stare politične sile. Državotvorna ideja Demosa je na podlagi pravice do samoodločbe doživela plebiscitarno potrditev slovenskega naroda decembra istega leta, samostojna država pa je bila na podlagi te volje in zakona razglašena junija 1991.

"Ta razvoj državotvorne ideje in njene uresničitve je vzpostavil bistveno politično razliko z revolucionarnim projektom partije, ki ni imel demokratične potrditve in ni imel za cilj samostojno in demokratično slovensko državo. Njen projekt je slovenski narod tragično razklal, osamosvojitev pa ga je poenotila in povezala," so dodali v izjavi.

Ob tem so se navezali tudi na aktualne razmere. Pojasnili so, da se jim zdi v času formiranja nove vlade pomembno opozoriti na bistveno razliko med obema projektoma in na dejstvo, da je "na volitvah poražena koalicija" ukinila Muzej slovenske osamosvojitve ter s tem pokazala, "da svojega dela ne osmišlja z vrednotami osamosvojitve". Prav tako smo po njihovi oceni v zadnjih letih doživeli politiko, ki je vodila v gospodarsko zaostajanje Slovenije ter poglobitev krize zdravstva in skrbi za starejše, ideološki odnos do kmetov, zdravnikov in podjetnikov pa je poglabljal polarizacijo.