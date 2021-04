Člani iniciative 'Odprite nam meje': Smo v neenakopravnem položaju

Kot poudarjajo, jim je vlada s to odločitvijo namenila še eno "drobtinico", ki pa je, kot pravijo, zanje nesprejemljiva. Ob roku 72 ur za vrnitev je treba namreč upoštevati dejstvo, da test ne sme biti starejši od 72 ur. "Čas, predviden za vzdrževalna dela, je tako še naprej bistveno prekratek in postavlja v neenakopraven položaj lastnike in uporabnike, ki zaradi večje oddaljenosti v odmerjenih urah ne morejo na nepremičnini postoriti praktično ničesar," so zapisali v pismu vladi.

Člani civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem – odprite nam meje s podporo 8.000 članov nasprotujejo zadnji odločitvi Vlade RS, ki se nanaša na lastnike ali uporabnike objektov ali zemljišča v tujini in omogoča vstop v RS brez napotitve v karanteno, če se čez mejo vrnejo v 72 urah in predložijo negativni rezultat PCR- ali HAG-testa, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.

Dodali so, da je številnim še naprej onemogočeno brez znatnih finančnih stroškov, zaradi cene PCR-testa, "uživati in izvrševati svojo lastninsko pravico". Pravijo, da so ob tem lastniki postavljeni v neenakopraven položaj z delovnimi migranti, ki jim je ob predložitvi negativnega rezultata PCR- ali HAT-testa (starega največ 7 dni), če se vrnejo v 5 dneh po prehodu meje, omogočen vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno.

"Diskriminirani smo tudi v primerjavi z osebami, ki lahko prehajajo mejo iz družinskih razlogov in se vračajo v 72 urah brez napotitve v karanteno, saj zanje velja test, ki ni starejši od 7 dni," so še zapisali.

Podpisana predstavnika iniciative Jure Maček inSonja Lap Car zaradi navedenega od Vlade RS znova zahtevata, da jim:

- omogoči vračanje v Slovenijo v petih dneh brez karantene pod pogojem, da HAG- ali PCR- test nista starejša od 7 dni (izenačitev z delovnimi migranti),

- v primeru bivanja več kot pet dni prizna za vstop v RS brez karantene negativni rezultat HAT-testa (ki ni starejši od 72 ur),

- omogoči takojšnjo prekinitev karantene z opravljenim HAT-testom.

Poleg tega hrvaško in slovensko vlado pozivata, da svoboden prehod meje omogočita vsem, ki imajo pozitiven test na protitelesa, testi pa niso mlajši od 14 dni in ne starejši od 90 dni in da prost prehod meje dovolita tudi članom iste družine/gospodinjstva, mlajšim od 18 let.

"V civilni iniciativi Lastniki nepremičnin na Hrvaškem – odprite nam meje ne odstopamo od svojih temeljnih zahtev. Še naprej terjamo, da nam vladi RS in RH omogočita prosto in svobodno razpolaganje z našo lastnino brez pogojevanja in omejevanja. Edini pogoj je dokazilo o našem lastništvu," sta podpisnika še zapisala v pismo vladi.