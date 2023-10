Hajdinjakovo sporočilo 'Rokom, Gašperjem in ostalim podobnim'

Vodstvo Darsa je na seji komisije DZ za nadzor javnih financ ponovno zavrnilo vpletenost v domnevno podkupovanje in kartelno dogovarjanje v družbi. "Z vso odgovornostjo povem, da nismo prejeli nobene podkupnine, niti centa," je poudaril predsednik uprave Valentin Hajdinjak. Komisija je organe pregona pozvala, naj začete postopke vodijo prednostno.

Sejo komisije je sklicala stranka NSi, ki je od vodstva Darsa zahtevala verodostojna pojasnila o domnevnih nepravilnostih, ki naj bi se glede na medijska razkritja dogajala v upravljavcu avtocest in hitrih cest.

icon-expand Valentin Hajdinjak FOTO: Bobo

Naša televizija je namreč v nedeljo objavila posnetek, v katerem davčni svetovalec Rok Snežič prejema 5000 evrov. Kot nam je razkril skesanec, naj bi šlo za podkupnino za posel z Darsom. Snežič naj bi žvižgaču dejal, da ima na Darsu "kompletno oblast nad posli", in sicer preko treh ljudi, med drugim predsednika uprave Darsa in člana NSi Valentina Hajdinjaka.

"Običajno v to hišo pridem z veseljem, danes pa mi je težko, predvsem zato, ker ima Dars neupravičeno umazano ime," je članom komisije dejal Hajdinjak. "Po Sloveniji hodijo razni Roki in Gašperji, si predstavljajo, da imajo pooblastilo Darsa, dajejo obljube, terjajo podkupnino ali pa odstotke od poslov," je dodal in ponovno poudaril, da se s Snežičem kljub pobudi ni sestal, niti se ni z njim sestal ali dopisoval kateri od drugih članov uprave. "Zakaj je Rok Snežič govoril, da ima vpliv na Dars, mi je nerazumljivo in je to pravzaprav vprašanje zanj in za pristojne organe. Zagotavljam pa vam, da nobena preiskava ne bo pokazala nikakršnih aktivnosti trenutne uprave, vezane na ta primer," je še povedal Hajdinjak in izpostavil, da imajo na Darsu ničelno toleranco do nezakonitih in koruptivnih ravnanj.

V dogovoru z nadzornim svetom je uprava po njegovih besedah že pristopila k postopku natančnejšega pregleda in kritičnega ovrednotenja obstoječih procesov nabave in investicij v Darsu s poudarkom na obvladovanju korupcijskih in drugih integritetnih tveganj, da bodo te procese še izboljšali. Ukrepe so pripravili tudi na Slovenskem državnem holdingu (SDH). Po pojasnilih predsednika uprave SDH Žige Debeljaka so med drugim namenjeni temu, da se ugotovi, ali je do kršitev zares prišlo in da se v tem primeru ustrezno ukrepa. SDH namerava po Debeljakovih besedah izvesti tudi posebno revizijo in forenzični pregled različnih poslov za obdobje zadnjih petih let. "Takoj ko bo posebna revizija izvedena, bomo sprejeli morebitne nadaljnje potrebne ukrepe," je zagotovil Debeljak.

Član uprave Darsa Andrej Ribič je med drugim izpostavil, da so na Darsu popolnoma prevetrili nabavno službo in postopke, ki določajo vstopne pogoje na razpisih. "Prepričan sem, da bomo imeli pri naslednjih razpisih bistveno več ponudnikov kot do sedaj in mislim, da je to, kar se zdaj dogaja, velika škoda za nas vse, za Dars," je dejal. "Zavedamo se, da smo z določenimi spremembami, ki jih uvajamo znotraj družbe Dars, marsikomu stopili na žulj in ga morda pregnali iz njegove cone udobja, a vendar smo kot uprava na Darsu za to, da nekaj naredimo, da nekaj izboljšamo, zato se ne bomo ustavili tudi pred poleni, ki nam bodo vržena pod noge," je bil jasen tudi Hajdinjak. "Rokom, Gašperjem in ostalim podobnim pa bi rad dejal, da na Darsu ne odpirate vrat, niste in ga ne boste ugrabili, nehajte zlorabljati ime Darsa, pustite nas pri miru, da lahko delamo to, kar od nas pričakujejo uporabniki slovenskega avtocestnega omrežja," je dodal.