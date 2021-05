Člani SDM z nacističnim pozdravom? SDM: Gre za spontano mahanje fotografu

Člani Slovenske demokratske mladine (SDM) so se v začetku meseca, natančneje 9. maja, ko praznujemo Dan Evrope in tudi dan zmage na fašizmom in nacizmom, odpravili na pohod do doma na planini Kofce. Tam so ob druženju posneli tudi več fotografij, ki so jih objavili na družbenih omrežjih. Med njimi pa je razburila tista, na kateri se zdi, da nekateri izmed članov salutirajo z iztegnjeno desnico. V SDM, kjer so fotografijo umaknili, pa pravijo, da je šlo za spontano mahanje fotografu.

V nedeljo, 9.5.2021 je predsednik lokalnega odbora SDM Tržič Jaka Jankovec (na fotografiji skrajno levo) v Tržiču gostili predsednika Slovenske demokratske mladine Dominika Štrakla in del njegove najožje ekipe. Kot so zapisali na profilu družbenega omrežja je šlo za neformalno srečanje. Nato so se napotili do doma na planini Kofce, "kjer so uživali v najokusnejših štrukljih in čudovitem razgledu na hribe, ki obkrožajo Tržiško kotlino". Med drugim je nastala tudi ta fotografija. icon-expand Pozdrav članov SDM fotografu na planini Kofce. FOTO: 24ur.com Fotografija je očitno sprožila oster odziv nekaterih sledilcev SDM in drugih uporabnikov družbenih omrežij. Poleg tega, da so mnoge razjezile iztegnjene desnice, bi kot dodatno provokacijo lahko razumeli tudi to, da ravno 9. maj 1945 predstavlja dan, ko je začela veljati kapitulacija nacistične Nemčije in se je druga svetovna vojna v Evropi končala z zmago zavezniški sil ZDA, Sovjetske zveze, Velike Britanije in Francije. Zaradi ostrega odziva je Slovenska demokratska mladina fotografijo kasneje izbrisala. icon-expand Jaka Jankovec, predsednik lokalnega odbora SDM Tržič. FOTO: Facebook SMD: Šlo je za spontano mahanje fotografu Za pojasnila smo se obrnili tudi na SDM, Jako Jankovca in tudi stranko SDS. Na naša vprašanja so se odzvali v SDM, kjer pravijo, da je"na fotografiji ujet trenutek, ko nekateri udeleženci spontano mahajo fotografu. Zlonamerna namigovanja, da gre na fotografiji za salutiranje z desnico podobno neonacističnemu pozdravu, zavračamo, smo pa fotografijo ravno zaradi takšnih namigovanj in ker v Slovenski demokratski mladini ostro nasprotujemo kakršnemukoli poveličevanju totalitarnih režimov, kar smo že večkrat poudarili, tudi že odstranili,"so zapisali v pojasnilu in zaprosili, da njihov odgovor v celoti objavimo, kar smo tudi storili. PREBERI ŠE SDS o obnovitvi državljanske vojne icon-expand