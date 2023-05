Člani shoda upokojencev žalili in grozili zaposlenim na RTVS

Na ljubljanskih ulicah je potekal shod upokojencev in inštituta 1. oktober. Skupina je zavila tudi pred RTV Slovenija, tam pa grozila novinarjem pred stavbo. Eden izmed protestnikov je novinarko med opravljanjem dela zmerjal z 'gnojem' in 'rdečo drhaljo'. Novinarski aktivi, sindikati in Svet delavcev RTV so dogodek ostro obsodili.

Danes so se na ljubljanskih ulicah na shodu petič zbrali upokojenci. Tudi tokrat so zahtevali zahteve po dvigu pokojnin, ob tem pa tudi pričakovanje, da bo RTV ostala pluralna. Del skupine upokojencev je tako zavil tudi na Kolodvorsko, tam pa grozil in žalil novinarje in druge zaposlene, ki so se nahajali pred stavbo javne televizije. Incident je ostro obsodilo več novinarskih združenj in skupin, med drugimi Svet delavcev RTV, Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije. V sporočilu za javnost so ob tem izpostavili incident, ko je eden od protestnikov napadel novinarko portala MMC, medtem ko je pred stavbo spremljala prihod Pavla Ruparja.

Najprej ji je zagrozil, da ji bo iz rok z dežnikom izbil telefon, nato pa ji izpulil službeno kartico ter jo ozmerjal z gnojem in rdečo drhaljo. Kartico ji je vrnil ter ji zagrozil, da dogajanja ne sme snemati. "Ko mu je pojasnila, da je novinarka in da poroča z dogodka, ji je dejal, "ampak niste naša, vi lažete". Na novinarko je začel vpiti še en protestnik, zato se je umaknila izpred vhoda v televizijsko stavbo RTV Slovenija. Za spremstvo je zaprosila policista, ki jo je pospremil do vhoda v radijsko stavbo. V redakcijo se je vrnila pretresena, dogodek je nato prijavila na policijo," so opisali incident. Ob tem so sporočili tudi, da so vodstvo RTV Slovenija pozvali, naj zaščiti zaposlene in javno obsodi nasilni dogodek. Menijo, da bi vodstvo lahko bolje poskrbelo za varnost zaposlenih na RTV Slovenija.