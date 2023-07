Člani sveta RTV Slovenija za predsednika uprave zavoda izbrali Zvezdana Martiča

Martič je dolgoletni novinar na RTVS, kjer je opravljal različne vloge, v obdobju od leta 2019 do 2021 je bil pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak.

Članom sveta RTVS so se na seji najprej predstavili štirje kandidati za predsednika uprave, ki so izpolnjevali razpisne pogoje, in sicer poleg Martiča še Rajko Gerič, Miha Krišelj in Peter Dular. Člani pa so jim nato postavljali različna vprašanja glede njihovega pogleda na trenutno stanje in vizijo razvija zavoda.

Martič je v svoji predstavitvi naštel pet poudarkov svojega programa, med njimi karierno rast zaposlenih in prenos znanja, digitalizacijo, upoštevanje profesionalnih standardov, saj je neupoštevanje slednjih v zadnjih dveh letih po njegovi oceni vodilo v zdajšnje stanje RTVS, reorganizacijo in z njo izboljšanje ponudbe ter optimizacijo procesov. Na RTVS je znanje, a so zaposleni relativno slabo plačani ter slabo organizirani in vodeni, je opozoril.

Na vprašanje enega od članov sveta, kaj bodo njegovi prvi koraki, je odgovoril, da bo takoj preklical vse nezakonite sklepe, vključno z opomini pred odpovedjo, se trudil za takojšnjo prekinitev odprte stavke s sklenitvijo stavkovnega sporazuma ter sprožil analizo in pregled vseh pogodb, ki jih je vodstvo RTVS sklenilo v zadnje pol leta.