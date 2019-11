Članice schengna informacijskega sistema ne uporabljajo pravilno

Članice schengenskega območja ne delajo dovolj, da bi v informacijski sistem pravilno vnašale podatke, piše v poročilu, ki ga je v ponedeljek objavilo evropsko računsko sodišče. Poročilo so pripravili na podlagi pregledov informacijskih sistemov na Finskem, v Franciji, Italiji, Luksemburgu in na Poljskem.

Schengensko območje sestavlja 22 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Med članicami ni poostrenega nadzora na notranjih mejah, zaradi česar je nadzor na zunanjih mejah schengna še pomembnejši v luči nadzora migracij ter boja proti terorizmu in kriminalu, piše v poročilu.

Več kot polovica policistov na meji pa je komu pustila, da je prečkal mejo, ne da bi pred tem preverila podatke v schengenskem informacijskem sistemu. Razlikuje se tudi število izdanih in preverjenih schengenskih vizumov, kar je po mnenju sodišča dokaz, da se nadzor ne izvaja vedno na vseh mejah.

Člani računskega sodišča so preverjali, kako informacijski sistemi mejnim policistom pomagajo pri delu, med drugim pri preverjanju ljudi, predmetov in vizumov ter pri primerjavi prstnih odtisov in podatkov o potnikih.

"Policisti na mejah uporabljajo podatke v informacijskih sistemih kot podlago za odločanje, ali naj posameznika spustijo čez mejo, a včasih v sistemu ne dobijo ustreznih informacij, da bi se lahko pravilno odločili," je dejala članica sodišča Bettina Jakobsen. Poročilo ugotavlja, da je informacijski sistem sicer zasnovan tako, da nadzor na mejah olajša.