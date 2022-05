Članstvo Levice vodstvu stranke podelilo mandat za vstop v vlado

Iz Levice so sporočili, da o najpomembnejših odločitvah, kot je vstop v vlado, odloča celotno članstvo z neposredno glasovalno pravico na tajnem glasovanju. Prvi neuradni rezultati glasovanja so že znani:

Že konec prejšnjega tedna je svet stranke potrdil trojico kandidatov Levice za ministrske funkcije. To so Luka Mesec za nastajajoče Ministrstvo za solidarno prihodnost, Simon Maljevac za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Asta Vrečko za Ministrstvo za kulturo.

"V Levici pozdravljamo visoko referendumsko podporo in jo jemljemo kot potrditev, da sta izpogajana koalicijska pogodba in razrez ministrstev za članstvo sprejemljiva. Izzivi pred nami nikakor ne bodo lahki, bodri pa nas dejstvo, da jim stopamo naproti s podporo članstva in zaupanjem, da smo zmožni izboriti rešitve za blaginjo in prihodnost vseh," so ob tem sporočili iz stranke.