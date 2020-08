Kdo bo vodil SD? V igri Fajonova, Lokarjeva in Prednik

Kot so sporočili iz stranke Socialni demokrati, bo kongres, ki bo predvidoma potekal 10. oktobra 2020, v celoti digitalen, vključno z glasovanjem na daljavo. Zapisali so, da ne gre le za organizacijski premik, temveč tudi za politično stališče o nujnosti uvedbe elektronskih volitev in digitalizacije upravljanja države. Lanski kongres stranke je pod geslom Pogled v prihodnost potekal v Velenju.

Na kongresu bodo izbirali novega predsednika oziroma predsednico. Članstvo stranke je predlagalo Sonjo Lokar, Janija Prednika in Tanjo Fajon. Za podpredsednico SD pa so evidentirali 11 kandidatk, in sicer Nuško Gajšek, Nevo Grašič, Meiro Hot, Ljubico Jelušič, Mojco Klevo Kekuš, Vesno Kolarič, Damijano Škrlj, Dominiko Švarc Pipan, Živo Vidmar, Martino Vuk in Ljubico Zgonec Zorko. Za članico Predsedstva stranke pa je bilo evidentiranih 15 kandidatk.

Za vse kandidatke in kandidate bodo v mesecu pred kongresom organizirali javna soočenja v vseh večjih središčih Slovenije. Na ta način želijo članicam in članom zagotoviti najboljše pogoje za odločitev o tem, "kdo je oseba, ki lahko s svojim vodenjem uresniči socialdemokratski program, na volitvah premaga Janeza Janšo in prevzame vodenje napredne rdeče-zelene slovenske vlade".